شيماء سيف تروي «تدبيسة» زواجها من كارتر: انهار وطلب إيدي على المسرح (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة شيماء سيف عن زوجها كارتر، مؤكدة أنها تحب الحديث عن علاقتهما الرومانسية بطريقة كوميدية، وكشفت تفاصيل زواجهما، خلال لقاءها في برنامج «وشوشة» عبر قناة النهار، حيث نشرت القناة مقاطع من اللقاء خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

قصة زواج شيماء سيف وكارتر

اختارت شيماء سيف ملابس كاجوال للتصوير، إذ ارتدت بنطلون من اللون الأسود، وعليه كارديجان أزرق طويل، مع تصفيفة شعر بسيطة متوسطة الطول، حيث كان اللقاء في حديقة.

وقالت شيماء سيف متحدثة عن زوجها كارتر، «إحنا كنا في البرنامج اللي كنت بقدمه، وهو مدير إنتاج، فدخلنا البرنامج وكنا إخوات، لدرجة محدش يتخيلها، ومكنش في أي حاجة بينا نهائي، لدرجة أني اديتله الثقة يشوفني من غير ميكاب، وما أدراك ما إن حد يشوفني من غير ميكاب».

وأكملت شيماء، حديثها: «أي حد يخبط ممنوع حد يدخل إلا لو كارتر، دمه خفيف ولذيذ، كان بيدخلني عادي قبل الحلقة من غير ميكاب عشان لذيذ ودمه خفيف بيقول إفيهات، فضلنا إخوات وقريبين جدا، ولو عندي مشكلة بحكيله، وهو كمان لو عنده مشكلة بيحكيلي لحد ما سيبت البرنامج».

من هنا بدأت علاقتها به تقوى: «أنا سيبت البرنامج وسيبت كل اللي فيه، لكن هو انهار وجه قالي أنا ماليش علاقة بيهم، وقالي أنا بحبك جدا، ومش قادر أعيش حياتي من غيرك يا شيماء، انهار، قلتله أنا مش مرتاحة للموضوع ده سيبني أفكر».

لم يترك لها كارتر مجالا للتفكير: «لقيته جاي المسرح وعملي الخطوبة وساعتها ادبست في الجوازة، جالي في مسرحية (أهلا رمضان) وطلب ايدي ع المسرح»، ثم عرض البرنامج لحظة تقدم لها كارتر على المسرح، بعد أن قدمه لها الفنان محمد رمضان، وضج المسرح بالمباركات ونغمات أغنية مبروك للفنان رامي عياش، ووافقت شيماء سيف.