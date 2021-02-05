الامارات | 3 وصفات لمحاربة ارتفاع ضغط الدم.. وتحذير من الملح المختبئ في الأغذية

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وصفات لمحاربة ارتفاع ضغط الدم.. وتحذير من الملح المختبئ في الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعمل أسلوب الحياة الصحي على محاربة ارتفاع ضغط الدم، إذ يعتمد على ثلاث نصائح رئيسية، وهي التغذية الصحية، والمواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية، وتقنيات الاسترخاء لمواجهة التوتر النفسي.

وأوضح أخصائي طب الباطنة والتغذية العلاجية البروفيسور يوهانس جورج فيكسلر أنه بشكل عام ينبغي على مرضى ضغط الدم المرتفع عدم تناول الملح بكمية تزيد على خمسة غرامات يومياً، مع مراعاة أن الملح يختبئ في بعض المنتجات الغذائية مثل الوجبات الجاهزة والنقانق والجبن.

وأضاف أن مَن يعتمد على مكونات طازجة أثناء الطهي، يمكنه استبدال الملح بالأعشاب والتوابل الطازجة.

من جانبه، قال أخصائي القلب الألماني البروفيسور فليكس ماهفود إن حمية البحر الأبيض المتوسط تعد مثالية لمرضى ارتفاع ضغط الدم، إذ تعتمد على الإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة والمكسرات والأسماك البحرية ولحوم الطيور، مع الإقلال من اللحوم الحمراء، والاعتدال في تناول البيض ومنتجات الألبان.

وللتحمير ينبغي استخدام الزيوت، التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل زيت الزيتون وزيت بذور اللفت.

وأشار إلى أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تساعد على خفض ارتفاع ضغط الدم مثل الموز والكيوي والمكسرات والبطاطس والسبانخ.

ومن المشروبات المفيدة أيضاً لمرضى ارتفاع ضغط الدم: الشاي الأخضر وعصير الشمندر الأحمر وعصير الرمان.

وأشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن الثوم الطازج يتمتع بتأثير خافض لضغط الدم المرتفع.

وإلى جانب التغذية السليمة؛ يمكن خفض ضغط الدم المرتفع من خلال إنقاص الوزن والمواظبة على ممارسة الرياضة مثل المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية.

ونظراً لأن التوتر النفسي يندرج ضمن أسباب ارتفاع ضغط الدم؛ لذا ينبغي مواجهته من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

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