تحذير.. مضاعفات كورونا طويلة المدى تضرب الأطفال أيضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في الآونة الأخيرة، أصبح فيروس كورونا الجديد مصدر قلق كبير، فكان للتأثير طويل الأمد لكورونا على المرضى المتعافين أكبر على الصحة الجسدية والعقلية، نظرًا لاستمرار الأعراض المستمرة حتى بعد الاختبار السلبي للفيروس، وبينما واصل العلماء والمهنيون الطبيون استكشاف كورونا لفترة طويلة لدى البالغين، زعمت دراسة حديثة أن كورونا الطويل يمكن أن يؤثر أيضًا على الأطفال، بحسب ما ذكرموقع "timesofindia".

ما هو كورونا الطويل؟

يشير كورونا الطويل إلى الآثار المستمرة لفيروس كورونا على مختلف الأفراد لأسابيع أو أشهر بعد المرض الأولي، وفقًا للمعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) ، يستمر كورونا الطويل لأكثر من 12 أسبوعًا، على الرغم من أن بعض الأشخاص الآخرين يعتبرون أن الأعراض التي تستمر لأكثر من ثمانية أسابيع هي كورونا طويلة.

ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة ليستر ومكتب الإحصاء الوطني (ONS) ، يمكن أن تتسبب الآثار طويلة المدى لكورونا في إصابة الناجين بمشاكل في القلب والسكري وأمراض الكبد والكلى المزمنة، بالإضافة إلى ذلك، أصيب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا بمشاكل في الرئة والقلب والكلى والكبد، وظهرت حالات جديدة من مرض السكري بعد أسابيع أو حتى أشهر من تعافيهم من كورونا.

هل يمكن أن يؤثر فيروس كورونا على الأطفال لفترة طويلة؟

تشير الدلائل المتزايدة إلى أنه إلى جانب التأثير على البالغين، يمكن أن يؤثر فيروس كورونا لفترات طويلة أيضًا على الأطفال بطرق مختلفة، في حين أن كورونا لم يؤثر فقط على الصحة العقلية للأطفال - بالنظر إلى العزلة والقيود المفروضة على التفاعلات الاجتماعية - فقد طور أيضًا أمراضًا نادرة لدى الأطفال، بما في ذلك متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة (MIS) ، والتي يمكن أن تسبب التهابًا حادًا في أجزاء كثيرة من أجسامهم مثل القلب والرئتين والكلى والدماغ والجلد وغيرها.

ومع ذلك، قامت دراسة حديثة بتقييم مجموعة من الأطفال لمعرفة التأثير طويل المدى لكورونا عليهم.

أثبتت الدراسة التي نُشرت في medRxiv أن واحدًا من كل ثلاثة صغار تقريبًا لا يزال يعاني من عرض أو اثنين من أعراض كورونا وأن أكثر من واحد من كل خمسة أظهر ثلاثة أو أكثر من علامات كورونا تم إجراء البحث على مجموعة من 129 طفلاً ، تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا أو أقل خلال فترة متوسطها 163 يومًا.

خلال البحث ، أبلغ 18.6٪ من الأطفال عن صعوبة في النوم. 14.7٪ اشتكوا من مشاكل في التنفس بما في ذلك آلام في الصدر، كان احتقان الأنف والتعب وآلام العضلات والمفاصل من أكثر الأعراض شيوعًا التي يواجهها الأطفال، بالإضافة إلى ذلك ، اشتكى 10.1٪ من الأطفال من صعوبة التركيز على شيء ما.

في حين أن الدراسة لا تزال قيد التكهنات، فلا شك في أن الأطفال يتأثرون أيضًا بفيروس كورونا الطويل، وزعم العاملون الصحيون الذين كانوا يساعدون الأطفال تحت الملاحظة أن الأطفال يعانون من أعراض مستمرة بعد فترة طويلة من المرض الأولي، وأن حوالي 68 طفلاً في هذه المجموعة، 43٪ لديهم أعراض شديدة بما يكفي لإعاقة وظائفهم اليومية.

ومع ذلك، في حين أن كورونا قد يكون له تأثير خفيف أو لا يؤثر على الأطفال، فإن التأثير المستمر للفيروس قد يكون له تأثير سلبي عليهم على المدى الطويل.