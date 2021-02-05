سيدة خمسينية تتعرض للتنمر بسبب فيديو على «تيك توك» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بابا، يا أعز الحبايب، أنت فين يا بابا»، كلمات ضمن أغنية قامت سيدة تبدو في الأربعينيات من عمرها بغنائها في فيديو على الموقع الشهير «تيك توك»، تعرضت خلالها لموجة شديدة من التنمر والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو، الذي نشر على حساب يدعى «أم حسن وجابر»، سيدة جالسة وتقوم بتصوير نفسها وهي تغني قائلة: «الأغنية اللي أنا هاغنيها دي أنا كنت بغنيها لأبويا الله يرحمه»، وبدأت في غناء كلمات الأغنية وهي تقول: «بابا، يا أعز الحبايب، أنت فين يابابا، ياسلم ياسلم، يابتنا المضلم».

@2w644 الصوت الأصلي - ام حسن وجابر

تنمر وسخرية

وتعرضت السيدة لسيل من التنمر، وعلق العديد من المتابعين عبر الفيديو على «تيك توك» قائلين: «أكيد هي سبب وفاة والدها»، «لو سمحت مستشفى الأمراض العقلية بسرعة».

كما استمرت التعليقات الساخرة مثل: «أحيانًا بيكون الموت رحمة»، «مين اللي أقنعك تغني»، وعلق آخر: «احترمي سنك يا حجة»، «الله يرحمه ارتاح من صوتك».

وعلقت إحدى الفتيات على الفيديو قائلة: «أنا قعدت 3 أيام بضحك وأنا نايمة بسبب الفيديو ده».

ونشر العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو السيدة وهي تغني، وعلق عليه ساخرًا مما تفعله.

«أم حسن وجابر» على تيك توك

واحتوى حساب «أم حسن وجابر» على العديد من الفيديوهات للسيدة، آخرها عندما خرجت بفيديو مرتدية «ترنج بيتي»، وظهرت في فيديو بعد ذلك باكية بعد ما دخلت في مشادة مع ابنائها حول ظهورها بالترنج قائلة: «ولادي زعقوا معايا عشان ظهرت بالترنج اللي بعمل بيه الرز، أنا مسحت الفيديو وياريت الناس اللي معاها الصور تمسحه».

وتمتلك «أم حسن وجابر» ما يقرب من 7 آلاف متابع على «تيك توك»، ويتخطى عدد مشاهدات الفيديو الواحد 50 ألف مشاهدة.