مفاجأة.. مصدر مقرب من عمرو دياب ودينا: كواليس صادمة عن أسوأ سنتين في حياته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

3 أعوام من الحب تجسدت في مشاهد رومانسية جذبت الأنظار تجاه الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، الثنائي الذي أثار الإعجاب وأغرق صفحات السوشيال ميديا، بالصور واللقطات بينهما، لكن الحال لم يدم، ففي شهر نوفمبر من العام الماضي، تبدلت الأحوال وانتشرت أنباء انفصال الهضبة عن دينا الشربيني.

سلسلة من المشادات كانت السبب وراء الانفصال، فالأمور بينهما لم تكن مثلما جسدتها الصور الرومانسية، بحسب مصدر مقرب من الهضبة، الذي كشف لـ«الوطن»، أن الغيرة الشديدة التي اتسمت بها الفنانة دينا الشربيني، كانت سببًا رئيسيًا في توتر العلاقة بينهما، ليصفها الفنان عمرو دياب، بأنه «عاش أسوأ سنتين في حياته خلال فترة ارتباطه بدينا الشربيني»، -على حد قول المصدر-.

«كيد» إنجي كيوان لـ دينا الشربيني

خلال الأيام الماضية، انتشرت صورا جمعت الفنان عمرو دياب، بالإعلامية والموديل إنجي كيوان، أثارت وقتها، الجدل حول وجود علاقة عاطفية تجمع الثنائي، لكن اتضح بعد ذلك، أنها من كواليس إعلان جديد للهضبة عن إنتاج عطور تحمل اسمه.

لكن، مشاركة «إنجي» للصور التي جمعتها بالهضبة، عبر حسابها على «إنستجرام»، جاءت «مكايدة لدينا الشربيني»، بحسب المصدر المقرب، الذي روى عن واقعة جمعت الإعلامية إنجي كيوان بالفنانة دينا الشربيني: «كانوا في مرة متجمعين في قعدة، وكان عمرو دياب موجود، دينا ساعتها قالت لإنجي وجودك مش مرغوب فيه، امشي من هنا».

وإنجي كيوان، هي إعلامية مصرية، ولدت في الإسكندرية، ومقيمة في دبي حاليًا، وتخرجت في الجامعة الأمريكية بدبي، متزوجة من إعلامي تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ولدين.

مشاجرات عمرو دياب ودينا الشربيني

كان مصدر مقرب كشف لـ«الوطن»، عن 3 مشاجرات وقعت بين الهضبة ودينا، وانتهت بمغادرة «دينا» منزل الهضبة الحالي، أولها في مدينة الساحل الشمالي، في حضور عدد من الأصدقاء المشتركين، أما المشاجرة الثانية التي كانت في مدينة الجونة -بحسب المصدر- فقد كانت قبل أيام في فرح ابن شقيقة طارق العريان، الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، وفي الوقت الذي استعدت فيه «دينا» للحفل، داخل أحد غرف الفندق، وقعت مشاجرة كبرى بينها وبين الهضبة، وهو ما جعلها تغيب عن حضور الحفل وقتها.

دينا الشربيني تتغيب عن الأنظار

عقب الانفصال الذي جاء في شهر نوفمبر الماضي، اختفت الفنانة دينا الشربيني عن الأنظار لفترة طويلة، كما أنها فضلت الابتعاد وعدم الترويج لأعمالها الفنية عبر حساباتها على السوشيال ميديا، عكس المعتاد، حتى جاء ظهورها الأول، عبر صورة متداولة لها من كواليس مسلسلها الجديد «قصر النيل»، وظهرت وقتها بشعر قصير ووجه شاحب، إذ أنها بدت في الصورة بوزن قليل.

وظلت لفترة مختفية عن الأنظار، حتى فاجأت الجميع، بتواجدها في دبي، للاحتفال برأس السنة، حيث كانت وقتها بصحبة الفنانة سلمى أبو ضيف، وما أثار الجدل وقتها، هو تواجدها في دبي بالتزامن مع وجود الهضبة، الذي أحيا حفل رأس السنة، وتواجدت أيضًا أسرته معه أبنائه وزوجته زينة عاشور.

عمرو دياب يرفض وساطة فنان كبير للصلح مع دينا

كانت الأنباء أيضًا متداولة حول محاولة الفنانة دينا الشربيني الصلح وعودة الأمور مرة ثانية مع الفنان عمرو دياب، لكن «الوطن» علمت أن الهضبة رفض وساطة فنان مصري كبير تدخل من أجل إنهاء الأزمة بينهما.

وأوضح المصدر أن الوساطة حدثت في القاهرة، قبل أن يسافر دياب إلى الإمارات مع بداية شهر يناير الماضي، وحاول الفنان التلميح لـ عمرو بإنهاء الخصومة وإعلان الصلح، إلا أن دياب رفض الفكرة وقام بتغيير الموضوع كاملًا.