الامارات | بولندا تعيد فتح الفنادق ودور السينما والمسارح لمرحلة تجريبية

شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تعيد فتح الفنادق ودور السينما والمسارح لمرحلة تجريبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اليوم الجمعة إن بولندا قررت إعادة فتح الفنادق ودور السينما والمسارح لفترة تجريبية اعتبارا من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى "استقرار هش" لمعدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الثقافة بيوتر جلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مورافيتسكي ومسؤولين حكوميين آخرين إن دور الأوبرا وأماكن العروض الموسيقية والألعاب الرياضية في الهواء الطلق ومنحدرات التزلج وأحواض السباحة سيتم فتحها أيضا اعتبارا من 12 فبراير الجاري.

وسيتم السماح للفنادق والمؤسسات الثقافية بإعادة فتح أبوابها بشرط العمل بنسبة 50 % من طاقتها. وسيكون وضع الأقنعة الواقية إلزاميا.

وسيتم إعادة فتح جميع المرافق لفترة تجريبية مدتها أسبوعين، وسوف تتوقف القرارات الأخرى على تطور الجائحة.

وقال وزير الصحة آدم نيدزيلسكي: "ما سيحدث بعد ذلك يتوقف على مدى تحملنا للمسؤولية".

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