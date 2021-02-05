مواصفات فارس أحلام إيمان السيد: ميكونش بيستظرف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فارس الأحلام هو صورة ذهنية تتكون في رأس الفتيات منذ الطفولة، تحددها مواصفات معينة يرغبن فيها عند الارتباط والزواج، ومن بينهم الفنانات، اللاتي يحب دوما جمهورهن معرفة مواصفات فارس أحلامهن، إذ يتحدثن في تلك النقطة دوما خلال استضافتهم بالبرامج التليفزيونية.

وحددت الفنانة إيمان السيد، عددا من مواصفات فارس أحلامها، خلال لقائها في برنامج «ليلة الخميس» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، وشاركها في الحلقة المطرب عمر كمال، وعدد من نجوم الفن، إذ قالت إيمان إنها جلست في «الكوشة»، في أوقات كثير من تصوير أعمالها الفنية.

وأضافت: «من زمان مكنش ده هدفي في الحياة أوي، ومعنديش مشكلة في الوقت أوي، المهم أحس أني مؤهلة نفسيا، وأكون متأكدة أن ده البني آدم اللي ممكن أكمل حياتي معاه».

وتحدثت إيمان السيد، عن مواصفات فارس الأحلام قائلة، «مبقاش في مواصفات أوي زي زمان الواحد لما بيكبر دماغه بتختلف، وحتى كلمة فارس الأحلام دي قديمة، أهم حاجة يكون تفكيرنا قريب من بعض، وإنسان في العموم كويس، والراحة النفسية دي أهم حاجة».

واختتمت: «أعوذ بالله متجوزش واحد نكدي، ومش شرط أتجوز واحد كوميدي، المشكلة الناس لما بتشوف كوميديانة بتحاول تستظرف، أنا دايما يقول لو دمك مش خفيف متعارضش إرادة ربنا، خفة الدم زي التمثيل، لازم تبقى تلقائية وخفيفة بلاش استظراف».