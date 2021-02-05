التدخين يؤدي إلى العمى.. احذر 8 أضرار للتدخين على صحة العين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

من المعروف أن التدخين هو السبب الرئيسي لأمراض القلب والرئة وعدد من أنواع السرطان، فأخطاره لا تتوقف عند هذا الحد، حيث يسبب التدخين أيضًا مشاكل في الرؤية، بحسب ما أكدت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، وفقًا لموقع health.kompas.

ولعل هناك العديد من الأسباب أوضحتها دراسة للأكاديمية تؤكد أن التدخين يضر بصحة العين أيضًا، وهي كما يلي:

-يسبب جفاف العين

يمكن أن يسبب التدخين جفاف العين، حيث يمكن للأشخاص الذين يدخنون تقليل إنتاج الدمو، فتشمل أعراض جفاف العين حكة أو قرحة أو سخونة أو احمرار في العين.

-زيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين

المدخنون أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين، هذا الاضطراب في صحة العين يشمل أعراضه عدم وضوح الرؤية، أو ضعف الرؤية، أو ضعفها، أو اصفرارها، ويشار إلى أنه لا يمكن علاج إعتام عدسة العين إلا عن طريق الجراحة.

-تحفيز التنكس البقعي

كبار السن هم عرضة للضمور البقعي، ويتسبب هذا الاضطراب البصري في عدم قدرة المريض على الرؤية بوضوح أو بالتفصيل، كما يحدث التنكس البقعي عندما يتلف جزء من الشبكية يسمى البقعة.

وينوه إلى أنه لا يمكن معالجة مشكلة صحة العين هذه، وتظهر الأبحاث أن المدخنين والمدخنين السابقين هم أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي من غير المدخنين.

-خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري

سبب آخر يمكن أن يضر التدخين بصحة العين هو أنه يزيد من خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري، والذي يحدث عندما تتضرر الأوعية الدموية في العين، نتيجة لذلك، الأشخاص الذين يعانون من رؤية ضبابية أو مشوهة أو عمياء.

لا يمكن علاج اعتلال الشبكية السكري إلا بالأدوية والجراحة المكثفة.

-إتلاف العصب البصري

المدخنون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات العصب البصري من غير المدخنين، والعصب البصري هو العصب الذي يربط العين بالدماغ، ويمكن أن يؤدي تلف الأعصاب هذا إلى العمى.

- يسبب التهاب القزحية

يمكن أن يسبب التدخين التهاب القزحية أو التهاب الطبقة الوسطى من جدار العين، وتشمل أعراض التهاب القزحية احمرار العينين والتورم والألم وضعف الرؤية.

- تفاقم مرض جريفز

مرض جريفز هو اضطراب في الغدة الدرقية يتميز بأعراض جحوظ العينين، حيث يعاني الأشخاص المصابون بداء جريفز والمدخنون من مشاكل في العين أكثر حدة من غير المدخني، وبسبب خطورة مرض جريف، يفقد بعض المصابين بصرهم.

-الإضرار بصحة عين الطفل في الرحم

إن مخاطر التدخين على صحة عين المرأة الحامل يمكن أن تكون قاتلة للجنين في الرحم، فتزداد مخاطر الإصابة بالتهاب السحايا الجرثومي لدى النساء الحوامل المدخنات بمقدار خمسة أضعاف، ويتسبب هذا المرض في تضخم الأنسجة حول الدماغ، مما يؤدي إلى التهابات العين ومشاكل أخرى في الرؤية.