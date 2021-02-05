منها تقوية العضلات.. إليك 7 أسباب لتناول طبق السلطة الخضراء يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لتناول طبق السلطة الخضراء كل يوم العديد من الفوائد الصحية التي لا حصر لها، وذلك بفضل احتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد في النوم بشكل أفضل والتخلص من دهون البطن.

وفيما يلي، 7 فوائد لتناول طبق السلطة يوميا كل يوم، وفق ما أوضح موقع "skymetweather".

1- النوم بشكل جيد:

تشير الأبحاث إلى أنه إذا كنت تستهلك السلطة بشكل منتظم يوميا، فهذا لا يحافظ على صحتك فحسب، بل يعالج الأرق أيضًا.

2- إضافة الألياف إلى الجسم:

جسمك يحتاج إلى الكثير من الألياف، ويساعد تناول الأطعمة الصحية الجسم في الشعور بالحيوية، وتضيف السلطات الألياف إلى النظام الغذائي، وهذا بدوره يقلل من نسبة الكوليسترول والإمساك إلى حد كبير.

3- تزيد من تناول الخضروات:

أفضل طريقة لزيادة كمية الخضروات في نظامك الغذائي هي تناول السلطات كل يوم، لذا إذا كنت تستهلك الكثير من الخضروات النيئة، فسوف تستفيد من الإنزيمات الموجودة فيها، وتساعد هذه الإنزيمات جسمك على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، وهذا بدوره يؤدي إلى صحة أفضل.

4- جيد للهضم:

عندما تتناول وجبة ثقيلة حقًا، فإنك تميل إلى الشعور بالشبع الشديد وغالبًا ما تكون مصحوبة بالانتفاخ، ولكن السلطة تحافظ على معدتك ممتلئة لكنها لا تجعلك تشعر بالكسل كما تفعل غالبًا مع كل وجبة تتناولها.

5- التخلص من دهون البطن:

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لجعل خصرك أقل نحافة، فعليك تناول السلطات كل يوم، وذلك لأن السلطات منخفضة جدًا في السعرات الحرارية وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، لذلك من الأفضل استبدال جميع الأطعمة الدهنية وتناول السلطات بدلاً من ذلك.

6- تعزيز نظام المناعة:

أفضل طريقة لتقوية جهاز المناعة لديك والحفاظ على نفسك من الأمراض هي تناول السلطات، ويعتبر تناول السلطات يوميا طريقة رائعة ليس فقط لزيادة تناول الخضار ولكن مضادات الأكسدة الموجودة في السلطة أيضًا تعزز نظام المناعة لديك.

7- تقوية العضلات:

تحتوي خضروات السلطة على النترات المسؤولة عن زيادة إنتاج البروتينات في العضلات، ما يجعل عضلاتك أقوى وأكثر كفاءة.