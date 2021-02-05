أبرز صيحات المكياج بأسلوب خليجي من شوق الهادي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 فبراير 2021 12:35 مساءً - تُعَدُّ الممثلة الكويتية، شوق الهادي، من النجمات صاحبات الجمال الناعم والابتسامة الساحرة، وتتميز إطلالاتها بتطورها الملحوظ في المكياج ليصبح أكثر عصرية وأناقة، خاصة أنها أصبحت تواكب موضة المكياج وتسريحات الشعر بشكل كبير، وذلك باعتماد الستايل المناسب للفتيات الخليجيات.



مكياج عيون مزين بالفصوص الكريستالية

مكياج عيون مزين بالفصوص الكريستالية



أكثر ما يبهر النساء والفتيات هو المكياج الغريب، حيث يضفي لمسة جريئة وعصرية على مظهرهن، لذا اعتمدت شوق الهادي على الفصوص الكريستالية الممتدة بمكان الأيلاينر في العينين مع مكياج مرتكز على درجات اللون الزهري، ولجأت إلى قلم الكحل السائل والماسكرا باللون الاسود لتمنح إطلالتها لمسة شرقية ناعمة مناسبة للفتيات.

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طريقة تطبيق الروج الأحمر من شوق الهادي

الروج الأحمر من شوق الهادي



لا شك أن الروج الأحمر من أكثر أنواع أحمر الشفاه جمالًا وجاذبية، ولأن الكثيرات يُخْطِئْنَ في تطبيقه فسنقدم لكُنَّ عدة طرق خليجية ناعمة من شوق الهادي، التي استخدمتْ في الأولى آيشادو بدرجات اللون البني مع بلاشر لامع وقلم الروج الأحمر، وزينت الإطلالة بماسكرا كثيفة ومتباعدة للمسة خليجية، أما في إطلالة أخرى فطبّقت الروج الأحمر بدرجة المات مع مكياج ناعم بدرجات اللون الترابي المُطْفَأ لأناقة يومية، وللمناسبات ظهرت بمكياج سموكي للعينين مرتكز على درجات اللون الأبيض والبني مع عدسات رمادية، واستخدمت تقنية الكونتور لتحدد ملامح وجهها، إلى جانب الروج الأحمر بدرجة لامعة.

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طرق مختلفة لتطبيق المكياج الزهري من شوق الهادي

المكياج الزهري



المكياج الزهري أحد أساليب المكياج التي تساعد المرأة في إبراز ملامحها وتعزيز جمالها ومنح وجهها الإشراقة، فضلًا عن كونه يتناغم مع جميع الإطلالات، لذا أطلت شوق الهادي بمكياج سموكي بني للعينين مزين بآيلاينر أسود سائل في الأطراف مع بلاشر وطلاء الشفاه باللون الزهري الناعم، وفي إطلالة أكثر جرأة استخدمتْ درجتين مختلفتين من ظلال العينين الزهري مع بلاشر زهري وطلاء الشفاه بدرجة لامعة من الزهري، وأكملت جمال اللوك بالرموش الاصطناعية والعدسات الزرقاء لمظهر عصري، وفي إطلالة أكثر نعومة لجأت لمكياج العينين السموكي بدرجات اللون الأبيض والبني مع بلاشر وقلم الروج بدرجتين مختلفتين من اللون الزهري.

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