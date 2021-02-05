عطور الشعر الفاخرة خيار المرأة العربية المتألقة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 فبراير 2021 12:35 مساءً - تعد عطور الشعر أكثر من مجرد فخامة ورائحة جذابة تفوح كلما تمايلت خصلات شعرك، فهي أفضل لشعرك من العطور النسائية العادية التي نستخدمها باستمرار، كونها لا تحتوي على مواد قاسية، إضافة الى اشتمالها على مكونات تساعد في تحسين ملمس ومظهر الشعر. ولأن المرأة العربية تطمح دائماً الى التألق وترغب في استخدام المنتجات الفاخرة، نرصد لها في هذا المقال أفخر عطور الشعر.



J'Adore Hair Mist

J'Adore Hair Mist



إن هذا الرذاذ خفيف الوزن من علامة ديور Dior، يتميز برائحته النابضة بالحياة، التي تدوم لساعات طويلة، وهي تضاهي بجمالها أفخر العطور النسائية. وهو يعتمد في تركيبته على نغمات الحمضيات والفاكهة التي تشعرك بالنشاط والحيوية كلما فاحت رائحتها من شعرك.

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Rosa Nobile Hair Mist

Rosa Nobile Hair Mist



يمنحك عطر الشعر هذا شعوراً بالتنزه في حديقة رومانسية مورقة، حيث تدور رائحته حول نغمات الورد والفاوانيا، مع لمسة من المسك والنوتات الخشبية. رائحة هذا العطر الفواحة سوف لن تفارقك طوال النهار، وهو يستحق التجربة للتمتع برائحته المميزة.

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Cleopatra Hair Fragrance

Cleopatra Hair Fragrance



يعد هذا العطر المخصص للشعر مزيجاً رائعاً بين النغمات الحلوة والمسك الزهري، ليترك على خصلات شعرك عبقاً فواحاً طوال النهار. وهو أحد عطور الشعر المميزة التي تلاقي إقبالاً من النساء اللواتي يرغبن في الحصول على رائحة شعر فريدة من نوعها.

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L'Huile De Parfum Travel Size Fragrance-In-Hair-Oil

L'Huile De Parfum Travel Size Fragrance-In-Hair-Oil



يحتوي عطر الشعر هذا على نغمات الحمضيات والأزهار والزيوت المرطبة، مما يجعله متعدد الاستخدامات، فمن جهة يمنح شعرك رائحة مميزة طويلة الأمد، ومن جهة أخرى يغذي الشعر ويمنحه النعومة واللمعان والحيوية.

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Advanced Hair Mist in Vert

Advanced Hair Mist in Vert



في زجاجة هذا العطر الأنيقة مزيج رائع من الأزهار ذات الرائحة الدافئة التي تبقى على خصلات شعرك لفترة طويلة. كما أنه يحتوي على مزيج من الأحماض الأمينية التي تساعد في تقوية وتغذية الشعر، مما يجعله أحد أفضل الخيارات للمرأة العربية الأنيقة والمتألقة.

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Mix:Bar Cloud Musk Hair & Body Mist

Mix Bar Cloud Musk Hair & Body Mist



يمزج هذا العطر بين نغمات التونكا ذات الرائحة الحلوة والأزهار الخفيفة، وهو مزيج خفي ومغر، يلفت الانتباه إليك. لذلك ضعيه في قائمة المنتجات الجمالية التي ترغبين في شرائها.

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