تسريحات شعر بسيطة وسهلة من انستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 فبراير 2021 12:35 مساءً - تشكّل الصفحات على انستغرام مصدر إلهام للنساء اللواتي يبحثن عن الابتكار والتجدّد في إطلالاتهنّ وتسريحاتهنَّ، فالإطلالة الناجحة تعتمد على اختيار التسريحة المناسبة والتي تُبرز ملامح الوجه بأسلوب لافت وجذّاب. وفيما يأتي، مجموعة من تسريحات الشعر البسيطة والسهلة من انستغرام النجمات، التي يمكنك اعتمادها لإطلالة مميزة وملفتة.

تابعي المزيد:تسريحات شعر للفتيات لحفل نهاية العام بأسلوب حلا الترك

تسريحات شعر من وحي انستغرام النجمات

تسريحات شعر من من وحي انستغرام النجمات

إليك، أجمل تسريحات شعر من وحي انستغرام النجمات سهلة وبسيطة تُناسب إطلالاتك العملية سواء الكاجوال العصرية أو الرسمية:

تسريحة شعر مسحوبة الى الخلف

ياسمين صبري تتألّق بتسريحة شعر مسحوبة الى الخلف

يبتكر مصففوا الشعر دائمًا تسريحات جديدة ومختلفة لتناسب جميع الأذواق، فإذا كنت تبحثين عن تسريحة شعر عصرية وبسيطة، اعتمدي تسريحة الشعر المسحوب الى الخلف على طريقة ياسمين صبري، حتمًا هذه التسريحة ستمنحك إطلالة عصرية مُفعمة بالحيوية.

تسريحة البوب

مايا دياب وتسريحة شعر بأسلوب البوب

من أحدث تسريحات الشعر لهذا الشتاء، وتناسب صاحبات الشعر الناعم، والوجه الدائري. وتُساعد على ظهور جمال الشعر، كما لا تستغرق الكثير من الوقت عند تصفيفها. يمكنك اعتماد غرّة جانبية طويلة على غرار مايا دياب، شر أن تقومي بتمليسها وبذلك تحصلين على إطلالة ناعمة جدًا ملائمة لأوقات النهار والليل على حد سواء.

تابعي المزيد: قصات وتسريحات النجمات العرب 2020... تحولات جذرية



تسريحة الشعر طويل مموّج

أروى تتألّق بتسريحة شعرجذّابة تُناسب الإطلالات النهارية والرسمية على حد سواء

تُناسب هذه التسريحة صاحبات الشعر المجعد أو المموّج، وتُساعد في إظهار جمالك والحصول على إطلالة أنيقة ومختلفة سواء عند ذهابك للعمل أو في مناسباتك، كما أنَّها سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت. تألّقي بهذه التسريحة على طريقة أورى.



تسريحة الكعكة المُنخفضة

تسريحة الكعكة المُنخفضة على غرار ياسمين صبري

إذا كنتِ تنوين تغيير تسريحتك وتجديد مظهرك، لا تتردّدي في اعتماد هذه التسريحة على غرار ياسمين صبري، التي تختلف أساليبها بين موسم وآخر، وتُضيف لمسة أنيقة على إطلالتك، وتُساهم في تحديد إطار ناعم للوجه، كما وتليق بكافة طول وأنواع الشعر. اعتمديها لإطلالة جدًا ساحرة وأنيقة.

عي المزيد: صيحات‌ ‌جمالية‌ ‌ناعمة‌ ‌للشابات‌ ‌من‌ ‌دانييلا‌ ‌رحمة‌ ‌ ‌



تسريحة الشعر بأسلوب البف

إليسا تتألّق بتسريحة شعر عصرية لافتة

تتفوق هذه التسريحة، على أبرز صيحات موضة شعر خريف وشتاء 2020-2021، وهي الخيار الأمثل لكل سيّدة ترغب بإضفاء لمسة متجددة على إطلالتها، لذا اذا كنت ترغبن بمواكبة الموضة، فهذه التسريحة تُعتبر الأفضل، وتناسب صاحبات الشعر الناعم والمجعد، وتساعد كذلك في الحصول على إطلالة أنيقة وجذابة. لا تتردّدي في اعتمادها على غرار إليسا.

تسريحة شعر قصير متدرّج مع الغرّة

نجوى كرم وتسريحة شعر نابضة بالحيوية والأنوثة

لم تغب هذه التسريحة يومًا عن ساحة موضة الشعر، وها هي تواصل تقدّمها للموسم الشتوي، وتحتل موقعًا متقدمًا في موضة الشعر، ننصحك باعتمادها بخاصّة إذا كان شعرك قصيرًا ولا تنسي تطبيق الغرّة الأمامية على طريقة نجوى كرم لإطلالة أنيقة مُفعمة بالأنوثة.

تابعي المزيد:تسريحات شعر طويل لحفل نهاية العام من رضوى الشربيني



تسريحة ذيل الحصان المُنخفضة

تسريحة ذيل الحصان على طريقة روبي

تُعتبر من أبرز اتجاهات موضة الشعر لهذا الشتاء والأكثر رواجًا بين تسريحات الشعر؛ إذ تُضيف لمسة عصرية إلى إطلالتك. وإذا كنت ترغبين بتجديد إطلالتك، لا تتردّدي باعتمادها على طريقة روبي لإطلالة أكثر تألقًا وجمالًا، كما أنَّها عملية ومريحة ولا تحتاج إلى كثير من الوقت لتصفيفها.

تابعي المزيد: أحدث تسريحات شعر طويل من انستقرام النجمات



تسريحة شعر ناعمة

نانسي عجرم وتسريحة شعر ناعمة تُناسب الأجواء العملية

تعود هذه التسريحة إلى واجهة الموضة مع لمسات عصرية، وتُعتبر الخيار الأمثل للمرأة العاملة التي تبحث عن الإطلالة العملية والسهلة التي تتناسب أكثر مع نمط حياتها السريع والمتطلّب، وتتميّز بأسلوب مرن لا يتطلب منك أي جهدٍ لتنفيذه، ويمكن تطويعها بما يتلاءم مع شكل وجهك. اعتمديها لإطلالتك العملية على غرار نانسي عجرم.



تسريحة الضفيرة الجانبية

تسريحة الضفيرة الجانبية على طريقة أروى

تُعتبر تسريحات الضفيرة بمختلف أساليبها من أكثر تسريحات الشعر رواجًا في موضة الشعر؛ إذ تُضفي جمالًا خاصًا على إطلالتك سواء النهارية أو المسائية. فإذا كنت ترغبين بإضافة لمسة مميّزة على إطلالتك الشتوية، طبّقي تسريحة الضفيرة الجانبية على غرار أروى.

تابعي المزيد: تسريحات شعر ناعمة للشعر الطويل من وحي النجمات