ما هي الملابس المناسبة للفتاة القصيرة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 فبراير 2021 12:35 مساءً - ليس من العيب أبداً أن تكون الفتاة قصيرة، إنما يجب عليها أن تعي كيف تعمل على تنسيق ملابسها بما يلائم قامتها؛ كي تحافظ على مظهر جميل وجذاب.. ففي كثير من الأحيان، من الصعب جداً أن تجد النساء القصيرات الملابس التي تتماشى مع قامتها من آخر صيحات الأزياء واتجاهات الموضة؛ لذا عليها أن تتوجه نحو الخيارات الصائبة؛ بدايةً من الطبعات المثلى لها، ووصولاً إلى تصاميم القطعة ككل.

التنورة القصيرة ستبدو رائعة على الفتاة القصيرة



نضع اليوم بين يديكِ 5 نصائح، بالإضافة إلى دليل خاص بالأزياء المثالية التي تناسب الفتاة القصيرة؛ كي نجعل من عملية التسوّق أمتع، أسهل وأكثر ملاءمةً.

تابعي المزيد : تصاميم تنانير موضة ربيع ٢٠٢١

دليل خاص بالأزياء المثالية للفتاة القصيرة

لا للحقائب الكبيرة

الحقائب الصغيرة مثالية للقصيرات

ابتعدي عن حمل الحقائب الكبيرة والضخمة إذا ما كنتِ فتاة صغيرة؛ فهي ستبدو غير ملائمة لقامتك وستطغى على مظهرك، واستبدلي بها الحقائب الصغيرة والناعمة، سواء الكلاتش للمساء، أو حقائب الكروس وغيرها لأوقات النهار.

التوب القصيرة بدلاً من التونيك

يساعد اعتماد أسلوب الملابس القصيرة أو بالأحرى التوب القصيرة في عملية إبراز طول أكثر للجسم، كما وأنه يعد مثالياً إذا ما أرادت الفتاة أن تكون مواكبة للموضة؛ نظراً لرواجه الدائم.

ارتدي التوب القصيرة مع بنطلون خصر عالٍ للوك بسيط وناعم غير مبالغ فيه، وأنيق في الوقت ذاته.

الفساتين المحددة للخصر؛ بدلاً من الفساتين بأسلوب الشيرت Shirtdress

الفستان المحدد للخصر مثالي للفتاة القصيرة



إذا كنتِ من ذوات القامة القصيرة وتعشقين ارتداء الفساتين المريحة، ننصحك بالابتعاد عن الفساتين بأسلوب الشيرت Shirtdresses الواسعة أو الـoversized لأنها ستزيد من قِصرك، وتوجهي نحو اختيار الفساتين المحددة للخصر، سواء من خلال عقدة على الخصر أو حزام.. فهي ستظهرك بأسلوب رائع ملائم جداً لجسمك.

تابعي المزيد : أجمل فساتين سهرة سوداء من عروض أسبوع الهوت كوتور الباريسي لربيع 2021

البدلة بدلاً من أسلوب الطبقات الواسع oversized layering

البدلة بدلاً من أسلوب الطبقات الواسع



يعتبر البنطلون الرسمي الأنيق من أجمل التصاميم التي تليق بمختلف الأجسام، إلا أنه يبدو مثالياً على صاحبات القامة القصيرة؛ ذلك لأنه يرفع من إطلالتهن ويزيد من طولهن إذا ما اعتمدن هذه القطعة مع الكعب.

اعتمدي البدلة مع جاكيت تحدد الخصر لإطلالتك في العمل.

التقليمات الطولية بدلاً من التقليمات الأفقية

موضة التقليملات الطولية الأنسب للفتاة القصيرة



تعمل التقليمات الأفقية تلقائياً على إبراز اللوك أكثر عرضاً، وبالتالي تسليط الضوء على القامة القصيرة؛ لذلك فإننا ننصح الفتاة القصيرة باعتماد التقليمات الطولية إذا ما أحبت ارتداء هذه الصيحة يوماً ما، بالأخص وأنها صيحة كثيرة الرواج خلال موسم الصيف.

تابعي المزيد : مصمم الأزياء رامي سلمون: المنافسة ضرورية لتحقيق النجاح

اعتماد الأزياء بلون واحد بدلاً من الطبعات

غالباً ما تُعتبر الأزياء باللون الواحد أكثر تألقاً وتعطي مظهراً شاملاً؛ بدلاً من الملابس بالطبعات والتي يمكن أن تطغى على شكل الفتاة الصغيرة.

ويعتبر الجمبسوت من القطع المناسبة جداً لقصيرات القامة؛ لذا اعتمديه بلون واحد سواء من خامة الجينز أو من القماش.. ولا تنسي تنسيقه مع الإكسسوارات الملائمة.

التنورة القصيرة بدلاً من التنورة الميدي

اعتمدي التنورة القصيرة بدلاً من الميدي



من الجدير ذكره أن التنورة الميدي تعمل على إبراز رجلَي الفتاة القصيرة بطريقة غير صحيحة وغير مناسبة؛ لذلك من الأفضل أن تتوجهي نحو ارتداء التنورة القصيرة إذا ما كنت من ذوات القامة القصيرة، ولا تنسي تنسيقها مع تي شيرت عصرية وسنيكرز، إذا ما أردت إطلالة كاجوال خلال النهار.

تابعي المزيد:في يوم الكنزة إليك أجمل التصاميم لشتاء 2021