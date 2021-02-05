أخيرا هنشوف بابا.. كيف استقبل أطفال المهندس علي أبو القاسم تطورات القضية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت ابتسام سلامة، زوجة المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، رد فعل أطفالها فور صدور حكم مؤبد ضد المتهمين بوضع المخدرات لزوجها في الماكينات التي سافرت إلى المملكة.

وقالت زوجة أبو القاسم لـ«هُن»: «أطفالي التلاتة عاشوا فترة صعبة طول سنين حبس أبوهم، ميعرفوش عنه حاجة، وكل الأخبار إنه هيتعدم»، مشيرة إلى أن لديهما 3 أطفال، هم: «أفنان 12 عاما، أريام 10 أعوام، ومحمد 6 سنوات».

وعن رد فعلهم فور صدور حكم حبس التهمين الأساسيين، أكدت فرحتهم العارمة بانبعاث أمل جديد لرؤية والدهم: «بقى يقولولي خلاص يا ماما بابا هيرجع، وهنشوف بابا أخيرًا».

وتحدثت زوجة المهندس المصري، عن حالة أبنائها طيلة فترات حبسه، أكدت أنها كانت لحظات عصيبة على الجميع، خاصة على الابنة الكبرى التي كانت تعلم كل التفاصيل، إذ باتت تتجنب الحديث مع أصدقائها أو الاندماج مع المجتمع، فضلًا عن باقي الأبناء الذين اتهموها بالكذب، بسبب طيلة فترة اختفاء الأب: «كانوا بيقولولي أنتي بتكدبي علينا، هو راجع أمتى بقاله كتير».

وعن محاولاتها الاطمئنان عن زوجها علي أبو القاسم، وهو محبوس في بلد آخر، أكدت ابتسام، أنها كانت تسمع صوته كل فترة والأخرى، عن طريق كابينة بالحبس هُناك، كانت تمكنه من محادثتهم لدقائق معدودة.

تطور قضية المهندس المصري بالسعودية

وشهدت قضية المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام، تطورا كبيرا قبل جلسة 7 فبراير الجاري أمام المحكمة الجزئية في السعودية، بعدما أدانت محكمة جنايات القاهرة، المتهمين الرئيسيين في الجريمة.

يشار إلى أن تحقيقات السلطات المصرية، قد أثبتت أنّ ثلاثة متهمين، دسوا الأقراص المخدرة للمهندس علي أبو القاسم، الذي ضُبط في السعودية، وثم الحكم عليهما بالسجن المؤبد.

وكانت نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت أن القضاء السعودي، قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وتأجيل قضية المهندس علي أبو القاسم إلى جلسة 7 فبراير المقبل، في اتهامه بقضية الاتجار في المخدرات.