نسخة جديدة من حنين حسام بعد إخلاء سبيلها.. رقص وخلع حجاب (صور وفيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

9 أشهر عاشتهم حنين حسام، فتاة التيك توك، وراء القضبان، بعد ظهورها في عدد من مقاطع الفيديو التي أثارت الغضب والاستياء، إذ تم القبض عليها وتوجيه تهمتي الاتجار في البشر والتحريض على الفسق والفجور إليها، إلى أن تقرر إخلاء سبيل الطالبة الجامعية، ليكون القرار بمثابة فرصة جديدة للحياة.

وقبل نحو ثلاثة أيام، عادت حنين حسام لأحضان أسرتها من جديد، بعدما قررت النيابة إخلاء سبيلها، وأغلقت حسابها المثير وأنشأت آخر، وخلال هذه المدة القصيرة، ظهرت «فتاة التيك توك» بوجوه جديدة، لم تكن تفعلها من قبل.

خلع بالحجاب

جاء الظهور الأول لـ«حنين» بعد إخلاء سبيلها، من خلال مقطع فيديو تداول عبر تطبيق «إنستجرام»، كانت وقتها برفقة صديقها اليوتيوبر فادي بدوي، لكن اللافت للنظر، كان ظهورها دون الحجاب.

وتحدثت «حنين» في مقطع الفيديو، عن إغلاقها لحسابها الشهير على تطبيق «تيك توك»: «حبايب قلبي الأكونت كان الضغط عليه أوي، اتقفل، مش مشكلة كدا كدا هريح شوية فترة، وهعمل أكاونت جديد، وكل حاجة عند فادي، ربنا يخليكم ليا ويخليك ليا».

رقصت على أندال

الظهور الثاني، والذي لم تخرج به حنين حسام، من قبل أيضا، هو رقصها برفقة صديقاتها أثناء احتفالها بقرار إخلاء السبيل.

@bondokmatreyaa حنين حسام بعد ما خرجت من السجن♥##بندق_مطريهالصوت الأصلي - ♥عسليه الرياكت♥

وظهرت «حنين» برفقة صديقتها وهن يرقصن على نغمات المهرجان الشعبي «أندال»، وبدت سعيدة في الفيديو بعد غيابها لفترة طويلة عن التيك توك.

صور عيلتها للمرة الأولى

وعبر حسابها الجديد على «إنستجرام»، نشرت حنين حسام، صورة جديدة بصحبة أسرتها للمرة الأولى.

وظهرت حنين، وهي تحتضن والديها، مًعلقة: «نعمة ربنا عليا، يا رب اجعل يومي قبل يومهم، الجنة تحت رجليهم وتعبوا معايا، التعب كل ملامحهم، مهما أقول ومهما أكتب مش هوصف غلاوتهم في نظري بتمنى أعيش تحت رجليهم مش عاوزة أكتر من كده، يا رب اتصاب في نفسي أو أي شئ بس ربنا يحفظهم لي، ادعو ربنا يخليهم ليا ويعوضنا خير عن اللي حصلنا».