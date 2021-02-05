حنين حسام توضح سبب خلعها الحجاب: «لبسي ضيق وبيستفز الناس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بررت فتاة تيك توك الشهيرة، حنين حسام، أسباب نزعها للحجاب، عقب خروجها من الحبس؛ مؤكدة أنها كانت ترتديه بشكل خاطئ.

ونشرت «حسام» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو تتحدث فيه عن خططها المقبلة، ومحتواها المقرر تقديمه، كما تطرقت لجزئية الحجاب ونزعه.

وقالت الفتاة: «لبسي كان ضيق ومُلفت، واتقالي إنه بيستفز الناس، وكنت بقاوح الأول وأبرر اللي بعمله».

وتابعت فتاة تيك توك: «أنا اتقالي أنت بتشوهي صورة الحجاب، وكنت بقول إزاي ده أنا بحب ربنا وديني، لكن أنا فعلًا الحجاب مكانش صح، لأنه كان يصف، وأكيد المفروض يبقى على لبس صحيح ولبس واسع».

مستطردة: «وأنا هوعدكم مش هعك في اللبس ولا هلبس لبس خارج».

خروج حنين حسام

وأخلي سبيل حنين حسام، مؤخرًا بكفالة مالية 15 ألف جنيه، بعد إلقاء القبض عليها بتهمتي الاتجار في البشر والتحريض على الفسق والفجور.

ولفتت الفتاة الأنظار بسبب نزعها للحجاب عقب خروجها من الحبس مباشرًة.