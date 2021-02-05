كيف تتناولين المسقعة بالسجق بدون زيادة الوزن؟.. إليك طريقة التحضير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعد المسقعة واحدة من أكثر الأكلات التي تحظي بشعبية عند الكبار والصغار، إلا أن البعض يخشى تناولها، حيث إن مكوناتها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

لكن بمكونات بسيطة يمكنك تحضيرها لأسرتك بطريقة صحية لا تسبب في زيادة الوزن، وفقا للشيف سالي فؤاد خبيرة التغذية والطهي الصحي عبر قناة" CBC".

المقادير:

- باذنجان مشوي.

- طماطم شرائح.

- شرائح فلفل رومي.

- نصف كيلو سجق بلدي.

- زيت.

- صلصة طماطم.

- ملح.

- فلفل أسود.

- عصير طماطم.

- ثوم مفروم.

- ملعقة خل.

- ملعقة صغيرة عسل أبيض.

طريقة التحضير:

- احضري مقلاة به ملعقة زيت، ثم ضعي ملعقة من الثوم المفروم، الصلصة، ثم قلبي جيدا.

- ضعي عصير الطماطم على المكونات السابقة، والملح والفلفل، الخل، العسل الأبيض، ثم قلبيهم جيدا.

- بعد ذلك ضعي ملعقة من العسل الأبيض على الخليط السابق، واتركيها تغلو على نار هادئة حتى تنضج.

- استخدمي وعاء بايركس وادهني به القليل من الزيت حتى لايلتصق الطعام.

- بعد ذلك اسكبي نصف الخليط السابق ثم ابدأي في ترتيب شرائح الطماطم، الباذنجان المشوي، شرائح الفلفل الرومي، والسجق.

- ثم ضعي الطاجن في الفرن لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يصبح جاهزا للتقديم ساخن.