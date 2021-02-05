ابنة عمرو دياب تصدم المتابعين بإطلالة جريئة (صور)

القاهرة - سمر حسين - شاركت كنزي دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب متابعيها، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة صور جديدة وجريئة.

وظهرت ابنة الهضبة بسترة كاجوال باللون الموف، لكنها دون «زراير» بل تركتها مفتوحة تكشف عن جسدها، كما تتبع نجمات هوليود.

واعتمدت ابنة الفنانة على عدم التكلف في تصفيف شعرها، مع المكياج البسيط.

وتفاعل المتابعون مع إطلالة الفتاة، التي سجلت الآلاف تسجيلات الإعجاب، وسط حفاوة من والدتها زينة عاشور التي سألتها عن سبب جمالها، وشقيقتها جنا، التي أبدت إعجابها بها.

رقص كنزي دياب

وكانت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، نشرت عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لها وهي ترقص برفقة صديقتها، وهي تضع مساحيق التجميل.

يشار إلى أن كنزي ظهرت مؤخرًا على المسرح بصحبة أبيها في آخر حفلاته بدبي، رفقة شقيقها عبدالله.