حملة «أريد حلا»: الزوج السوي لن يجعل زوجته تلجأ للمحكمة طلبا للطلاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت سارة يحيى، المتحدث الإعلامي لحملة «أريد حلا»، إن الأب السوي لا يوصل الزوجة للذهاب إلى المحكمة طلبا للطلاق، حيث إن أغلب الرجال هم من يجبرون زوجاتهم للذهاب إلى المحكمة من أجل ذلك، ولكن وفي حال سار الطلاق بشكل ودي ومحترم بين الطرفين لن يلجأ الطرفين إلى المحكمة بالأساس.

هناك عدد من الرجال لا يدفعون المصروفات الكافية للأبناء

وأضافت «يحيى»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الحالات المنتشرة حاليا هو تطليق الرجل لزوجته وأولاده دفعة واحدة، بعدم تقديم النفقة الشهرية ومصروفاتهم الضرورية، كما أن هناك عددا من الرجال لا يقومون بتقديم ما يطلبه الأبناء من مصروفات تخص الدراسة وغيرها بعد الطلاق، لأن الزوجة لا تستطيع إثبات دخله.

الكثير من حالات اختطاف الأبناء داخل مصر وخارجها

وأوضحت أنه وفي بعض حالات الرؤية يأتي الرجل وبصحبته أصحابه، ويقومون بالجلوس في الكافيه ليشاهد الأبناء أثناء لعبهم أمامه فقط، ولا يحاول التقرب منهم، وفي تلك الحالة تكون السيدة هي الخاسر من ضياع الوقت دون فائده: «كمان فيه الكثير من حالات اختطاف الأبناء داخل مصر وخارجها».

النفقة التي يجري إقرارها في المحاكم المصرية غير موافقة لمتطلبات المعيشة

وأكدت أن النفقة التي يجري إقرارها في المحاكم المصرية غير متوافقة لمتطلبات المعيشة خلال الآونة الحالية، حيث أن قلة مصاريف النفقة التي قد تحكم بها المحكمة تدفع السيدة إلى النزول والعمل من أجل توفير معيشة أفضل للأبناء.