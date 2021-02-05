صيحات جمالية من النجمة سيرين عبد النور

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 فبراير 2021 01:36 صباحاً - شاركت النجمة سيرين عبد النور كعضو في لجنة تحكيم برنامج The masked singer على شاشة mbc الذي تم عرض الحلقة الأخيرة منه مؤخراً، وقد اعتمدت فيه مجموعة صيحات جمالية لناحية المكياج وتسريحات الشعر، واكبت فيها أجدد صيحات الشعر ورسمات العيون وأكثرها تجدداً وعصريةً.

وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز الصيحات الجمالية المبهرة التي ميزت إطلالات سيرين عبد النور الأخيرة، والتي واكبت فيها أبرز اتجاهات المكياج والشعر، فهل ستعجبك؟

تابعي المزيد:حصاد 2020 لمكياج وتسريحات شعر نانسي عجرم



رسمات عيون عصرية

رسمة أيلاينر جريئة



لطالما تميزت النجمة سيرين عبد النور بأساليب المكياج التي ترتكز على رسمات الأيلاينر العصرية والجريئة ومكياج العيون القوي. وقد اعتمدت مؤخراً مجموعة أساليب مكياج ورسمات عيون تميزت بالجرأة، من بينها المكياج السموكي، باللون الأسود حيناً، والأخضر حيناً آخر، مع الرموش الطويلة والخدود البرونزية، والروج النيود، ورسمات الأيلاينر الجريئة التي ترتكز على الأيلاينر المسحوب الى خارج العين مع أحمر الشفاه الأحمر الداكن، إضافة الى مكياج المونوكروم باللون الأحمر، ورسمة الأيلاينر الممدود مع الروج الأحمر، والأيلاينر الأسود العريض مع أحمر الشفاه باللون النيود...

تابعي المزيد : أحدث صيحات رسمات الحواجب لربيع 2021



تسريحات شعر أنثوية

تسريحة الكعكة العالية جداً والمشدودة



اعتمدت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور في الفترة الأخيرة، مجموعة من أجمل تسريحات الشعر الأنثوية التي جمعت فيها بين النعومة والأناقة، في مقدمها تسريحة الكعكة العالية جداً والمشدودة بالكامل، وتسريحة الشعر المبلل نصف المرفوع مع الغرة المسحوبة الى الخلف، وتسريحة الشعر المالس المنسدل على الظهر، إضافة الى تسريحة الشعر المموج العفوية نصف المرفوعة مع الفرق النصفي، فضلاً عن تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الغرة النصفية المسحوبة الى الوراء. هذا واعتمدت سيرين عبد النور أيضاً تسريحة الشعر المالس المنسدل المزين بأكسسوار الشعر المرصع، وتسريحة الشعر المالس مع الأطراف الملفوفة نحو الخارج، وتسريحة ذيل الحصان العالية المصقولة.

تابعي المزيد : أحمر الشفاه بدرجات الماروني موضة شتاء2021 ..نصائح لتطبيقه



أكسسوارات الشعر

أكسسوار شعر مرصع



وفي مواكبتها لأحدث صيحات الشعر، اعتمدت النجمة سيرين عبد النور أيضاً مجموعة من أكسسوارات الشعر المميزة، من بينها أكسسوار منمق ولامع، اختارته مرصعاً بالأحجار اللامعة، إضافة الى دبابيس الشعر الناعمة المتعددة الأشكال، والتي أضفت على تسريحات شعرها الجمال والفخامة.

تابعي المزيد : مكياج قوي من خبيرة المكياج مريم المحميد للمرأة العربية