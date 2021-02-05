فساتين سواريه للمحجبات ساتان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 فبراير 2021 01:36 صباحاً - تبحث كل فتاة محجبة على أبرز تصميمات فساتين السواريه المحتشمة والمواكبة للموضة؛ لتظهر بإطلالة مميزة خلال مناسباتها المختلفة، ولأن فساتين الساتان الناعمة تضفي عليكِ مظهرًا أنثويًّا أنيقًا وناعمًا، فسنلهمك -عزيزتي- عدة تصاميم؛ لتستوحي منها بعض الأفكار لمناسباتك القادمة.



فستان عصري من تسنيم أبو سيدو

تسنيم أبو سيدو



نشرت مدونة الموضة الفلسطينية، تسنيم أبو سيدو، صورة لإحدى إطلالاتها على إنستجرام بفستان من الساتان المصمم بطريقة عصرية باللون الأزرق النيلي؛ حيث اتَّسم بأكمام منفوخة ومرفوعة الأكتاف مع قَصَّة ضيقة للخصر، وزُين بالريش الأسود في أطراف الأكمام، ولجأت في هذه الإطلالة لحجاب وحذاء بكعب باللون الأسود مع حقيبة من الجلد الأسود.

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فستان بدرجة الأزرق الملكي من آية مكرم

آية مكرم



آية مكرم، يوتيوبر مصرية فازت بلقب ملكة جمال المحجبات لعام ٢٠١٨، ولأنها تعتمد الكثير من الإطلالات بتصميمات مفعمة بالأناقة، فسنقدم لكُنَّ من وحيها فستانًا أزرق من الساتان المصمم بنفشة ناعمة والمزين بنفخة بسيطة في الأكمام، وطُرِّزَ الفستان بالزهور البيضاء في أحد الجانبين، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض ومكياج زهري لأناقة ناعمة.



فساتين ساتان من حنان الحكيم

حنان الحكيم



حنان الحكيم، فاشن بلوجر وإعلامية مصرية، تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الصور لإطلالاتها الأنيقة، وقد رصدنا لكنّ منها فستانين سواريه من قماش الساتان؛ حيث صُمم الأول بقَصَّة واسعة من الساتان السماوي المطبع بالزهور البنفسجية مع الأكمام المنفوخة للمسة عصرية، وفي إطلالة أكثر نعومة ظهرت بفستان زهري ميدي مزين بأكمام من الساتان المنفوخ بأسلوب مرح وأنيق، وأكملت مظهرها بحزام محدِّد للخصر.

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فستان ساتان من أحلام عادل

أحلام عادل



لجأت اليوتيوبر والمؤثرة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أحلام عادل، لفستان السواريه المصنوع من قماش الساتان الرمادي في إحدى مناسباتها؛ حيث صُمم بتطريز فضي في المنطقة العلوية واتَّسم بقَصَّة منسدلة ومنفوشة في الأسفل لأناقة عصرية، واعتمدت لون الحجاب بدرجة رمادية مقاربة للفستان لمظهر مختار بعناية.



رهف الشامي بفستان مناسبات مميز

رهف الشامي



ارتدَتْ البلوجر المصرية واليوتيوبر، رهف الشامي، في إحدى مناسباتها الأخيرة، فستانًا مميزًا من قماش الساتان المصمم بطبقتين، جاءت الأولى بأكمام منفوخة ومطرزة بالزهور مع ذيل طويل، واتَّسم الجزء الآخر بقَصَّة ضيقة في الأسفل لخيار عصري مناسب للشابات، وأكملت مظهرها بحذاء شفاف لخيار أنيق.

تعكس فساتين الساتان جمال كل فتاة في مناسباتها المختلفة، لذا ننصحك بأن تختاري تصميمًا بسيطًا بتفاصيل رقيقة؛ لتظهري بأجمل شكل على غرار مدونات الموضة فيما سبق.

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