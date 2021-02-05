الامارات | أين تذهب.. عروض «سزلنج ووك» في «سيتي ماكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. عروض «سزلنج ووك» في «سيتي ماكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 فبراير 2021

أعلن المطعم الآسيوي الرائد «سزلنج ووك» عن افتتاح فرعه الجديد في فندق «سيتي ماكس» الكائن في معبر الخليج التجاري، ويقدم المطعم تشكيلة من أشهر الأطباق من المطبخ الصيني، الياباني، الكوري، الهندي، الفيتنامي، التايلاندي، وكذلك من ميانمار وسنغافورة وغيرها من الدول الآسيوية التي تتميز بمأكولات رائعة المذاق.

ويتميز «سزلنج ووك» بتصميم وأجواء عصرية تثير الإعجاب، وتضم قائمة الطعام مجموعة مختارة من المأكولات الآسيوية الأكثر شهرة، التي تتصف بنكهات فريدة مستوحاة من مختلف أنحاء قارة آسيا، بدءاً من طعام الشارع في سنغافورة، إلى طبق الكاري التايلاندي الحار غني النكهة، ولحم البقر الكوري بولجوجي، وقطع لحم الضأن كوشوجانج، وانتهاءً بقطع الدجاج المحضر مع الفلفل الحار على طريقة كلكتا تانغرا، ووجبة خاو سوي من بورما، إضافة إلى طبق رامين الياباني، ليأخذك «سزلنج ووك» في رحلة جميلة عبر القارة الآسيوية تتذوق فيها العديد من النكهات الفريدة.

وتم افتتاح المطعم مع طرح عدد من العروض، من ضمنها قائمة غداء يومية تتكون من طبق شوربة، مقبلات، طبق رئيس وحلويات مقابل 49 درهماً فقط.

وفي يوم الحب، يقدم «سزلنج ووك» قائمة طعام احتفالاً بهذه المناسبة مكونة من خمسة أطباق مقابل 149 درهماً فقط، تشمل أصنافاً مميزة مثل لوبستر باو، سلمون تيرياكي، شرائح لحم الضأن جوشوجانج، فضلاً عن طبق حلويات لشخصين مع ساكي تشيز كيك، فراولة موتشي، أو تيراميسو بتلات الورد.

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