الامارات | أين تذهب.. خصومات وباقات عائلية في «غراند حياة» دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. خصومات وباقات عائلية في «غراند حياة» دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 فبراير 2021

يقع «غراند حياة» دبي وسط حدائق ذات مناظر طبيعية، وبالقرب من طريق الشيخ زايد الصاخب، ويضم مسابح داخلية وخارجية و13 مكاناً لتناول الطعام والترفيه، كما تتوافر علاجات ومرافق السبا.

تم تزيين جميع أماكن الإقامة في «غراند حياة» دبي بلمسات عربية تقليدية، وتحتوي على تلفزيون بشاشة مسطحة، كما توفر خدمة (الواي فاي) مجاناً، ويشتمل الحمام الرخامي الفاخر على حوض استحمام سبا وأردية حمام ولوازم استحمام حصرية.

يمكن للضيوف الاختيار من الأطعمة الهندية واليابانية والسنغافورية بين مطاعم «غراند حياة»، ويمكن للضيوف تناول الطعام على التراسات المطلة على أراضي المنتجع، وتتيح المطابخ المفتوحة للضيوف رؤية الطهاة أثناء العمل.

يمكن للضيوف الاستمتاع بالحمامات الشمسية في منطقة المسبح الواسعة، أو الاستفادة من المسبح الداخلي، أو التمرن في مركز اللياقة البدنية الحديث، ويضم «غراند حياة» أتريوم يتميز بحديقة استوائية داخلية مع جداول مائية وجسور.

ويبعد نادي خور دبي للغولف واليخوت مسافة أقل من اثنين كيلومتر من مكان الإقامة، ويقع برج خليفة ودبي مول على بعد 15 دقيقة بالسيارة، ويبعد المنتجع مسافة 15 دقيقة فقط سيراً على الأقدام من مركز وافي للتسوّق، وتتوافر حافلة للنقل ذهاباً وإياباً مجاناً.

ويقدم الفندق عروضاً شيقة مع إقامة عائلية للهروب من الروتين اليومي، مع احتضان طبيعة المنظر، من خلال حجز إقامة عائلية ابتداءً من 450 درهماً.

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