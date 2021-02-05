الامارات | أكاديمية علم المتاحف تنطلق افتراضياً

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية علم المتاحف تنطلق افتراضياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 فبراير 2021

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن إطلاق سلسلة «سوا» الافتراضية الأولى ضمن برنامجها السنوي أكاديمية علم المتاحف «سوا»، أو «معاً» باللغة العربية الفصحى، الذي تنظمه بالتعاون مع متاحف برلين الوطنية، ومعهد غوته منطقة الخليج، وجامعة العلوم التطبيقية في برلين، فيما تنطلق أعمال الأكاديمية في الثامن من فبراير الجاري وتستمر حتى الخامس من أبريل المقبل.

وتركز نسخة هذا العام على معجم المصطلحات المتحفية، بمشاركة مهنيين في مجال المتاحف من كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وألمانيا.

ودعت أكاديمية علم المتاحف الذين شاركوا في النسخ السابقة من الأكاديمية، خلال السنوات الخمس الماضية، إلى الانضمام لأول نسخة افتراضية من الأكاديمية.

وسيقوم فريق مكون من أحد خريجي الأكاديمية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برفقة أحد الخريجين الألمان، بتناول أحد المصطلحات المتحفية، وكيفية تعريف هذا المصطلح من خلال النظر إلى طريقة استخدامه على المستوى الفردي، وضمن الممارسات المتحفية المتبعة.

الشارقة Àالإمارات اليوم

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