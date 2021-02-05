الامارات | أين تذهب.. تجربة إقامة لا تُنسى مع «والدورف أستوريا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. تجربة إقامة لا تُنسى مع «والدورف أستوريا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 فبراير 2021

يتميز فندق «والدورف أستوريا» مركز دبي المالي العالمي بموقعه المثالي في قلب مدينة دبي النابض بالحياة، والزاخر بالنشاط التجاري والأعمال المتنوعة. ويُعدّ أول فندق يقع بقلب المدينة من بين سلسلة فنادق و«الدورف أستوريا» بدولة الإمارات، حيث يتمتع بتصميمات أنيقة مستوحاة من مدينة نيويورك خلال حقبة الستينات من القرن الماضي، ويقدم لضيوفه من جميع أنحاء العالم تجربة إقامة استثنائية مفعمة بالفخامة.

ويُعدّ فندق «والدورف أستوريا» مركز دبي المالي العالمي واحداً من أفخم الوجهات في مدينة دبي، ويتميز بموقعه على مقربة من أهم معالم المدينة. وسواء كنت ترغب في زيارة دبي للعمل أوالترفيه، ستجد نفسك في قلب المدينة، حيث الإطلالات الخلابة على شواطئ دبي ومركز دبي المالي العالمي ومنطقة داون تاون الشهيرة، إضافة إلى منطقة زعبيل التي تُعدّ موطناً للإسطبلات الملكية.

كما يوفر الفندق لضيوفه أجواء إقامة دافئة تشبه أجواء المنزل، بفضل طرازه المعماري الفخم وتصميماته الداخلية الأنيقة التي تخلب ألباب الجميع، حتى عشاق السفر والترحال. كما يتميز الفندق أيضاً بمستوى استثنائي من الفخامة والأناقة، ويقدم لضيوفه خدمة متميزة ورفاهية لا مثيل لها، بفضل الاهتمام بأدق التفاصيل والالتزام بأعلى معايير الجودة.

يضم الفندق أماكن إقامة مجهزة بكل وسائل الراحة، وذات تصميمات رائعة ومستوى رفاهية متميز، تشمل 201 غرفة ضيوف و46 جناحاً و28 شقة فندقية. كما يضم الفندق أيضاً خمس قاعات اجتماعات متنوعة المساحات مزوّدة بمرافق وتجهيزات استثنائية، تضمن لك تنظيم اجتماعات ناجحة في أجواء مفعمة بالراحة.

ولعشاء رومانسي مبهج من أربعة أطباق مع من تحب في يوم الحب 14 فبراير بكلفة 999 درهماً للزوجين.

وتتضمن القائمة مجموعة مختارة من المقبلات للاختيار من بينها، مثل الواغيو المحبوب، وتارتار اللحم البقري وحساء الكرفس وسلطعون كورنيش كانيلوني ، يليه اختيار الضيوف للطبق الرئيس.

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