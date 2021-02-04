«باعت شقتها عشان يلعب كورة».. علاقة حسين الشحات بوالدته «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

8 أشهر فقط، كان هو عمر لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، وقتما غادر أبيه عالمنا، وصعدت روحه لخالقها، ليرتبط اللاعب ارتباطا وثيقًا بوالدته، التي كانت الأم والأب له.

علاقة حُب وعطاء إلى ما لا نهاية، جمعت بين الثنائي، شاركته حلمه، وساعدته على تحقيقه، حتى شاهدته من لاعب كرة بالمدريسة، للاعب كبير بالنادي الأهلي، يسدد أهدافه بالمونديال.

حسين الشحات الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تسديده هدف الفور أمام الدحيل القطري، ليصعد لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

حسين الشحات في عيون والدته.. مشافش أبوه

في لقاء سابق مع مهيب عبدالهادي ببرنامج «اللعيب»، أكدت والدة اللاعب، إنه تعرض لكثير من المصاعب، على رأسها عدم رؤيته لوالده الذي توفي وعمره 8 أشهر، حتى زاد الحمل عليها والمسؤولية

مؤكدة إنها أصبحت أم وأب له، لتعويضه عما فقده.

يحب الكورة وسجل 27 هدف

وأشارت والدة اللاعب، بحسب حديثها لصحيفة «الإمارات اليوم» من قبل، إلا إنه يعشق الكورة منذ الصغر، حتى إنه كان يفضلها عن لدراسة، ويتطلع للعب بدلًا من اجتياز الامتحانات.

وروت والدة اللاعب، موقف طريف مع نجلها، في طفولته، مؤكدة إنه في أحد الأيام عقب عودته من المدرسة أخبرها بأنه حصل على جائزة الهداف في الدورة المدرسية بعد أن سجل 27 هدفاً، في البداية لم تصدق، لكنها تأكدت فيما بعد فظلت على يقين أن المستقبل ينتظره، محاولة تحقيقه.

عرضت شقتي للبيع عشانه

وفي حوار سابق لها مع الإعلامية، منى الشاذلي، أكدت والدة اللاعب إنها عرضت شقتها للبيع من قبل من أجله، وذلك عندما رغب في ترك ناديه.

وقالت السيدة: «روحت له نادي مدينة نصر، لقيته بيقولي أنا عايز أمشي من هنا، فروحت لرئيس النادي، قالي ادفعي 20 ألف جنيه الأول، أو هاتي نادي يشتريه، قلت له هبيع شقتي وأقعد في شقة إيجار علشان أعمله اللي يريحه».

وتابعت خلال حديثها: «عرضت شقتي للبيع من غير حسين ما يعرف، لكن حد من النادي خلص الموضوع، وفضلت الشقة معايا، وراح بعدها الشرقية للدخان».