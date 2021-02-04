حنين حسام تنشر صورة عائلتها للمرة الأولى بعد خروجها من السجن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت فتاة التيك توك، حنين حسام، متابعيها عبر حسابها الشخصي الجديد، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة جديدة بصحبة أسرتها للمرة الأولى.

وظهرت حنين، وهي تحتضن والدها ووالدتها، مًعلقة: «نعمة ربنا عليا يارب اجعل يومي قبل يومهم الجنة تحت رجليهم وتعبو معايا التعب كل ملامحهم، مهما أقول ومهما اكتب مش هوصف غلاوتهم في نظري بتمنى اعيش تحت رجليهم مش عاوزة اكتر من كدة، يارب اتصاب في نفسي أو أي شئ بس ربنا يحفظهوملي، ادعو ربنا يخليهم ليا ويعوضنا خير عن اللي حصلنا».

حبس حنين حسام وخروجها بنيولوك

وكانت قوات الأمن ألت القبض على الفتاة منذ أكثر من 9 أشهر، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، بسبب دعوتها الفتيات للعمل من داخل غرف نومهن، مقابل فتح الكاميرا وحصد الأموال، قبل الإفراج عنها بكفالة مالية.

وظهرت «حنين»، عقب خروجها في مقطع فيديو، دون الحجاب، برفقة اليوتيوبر فادي بدوي، معلنة عن استعداداتها لعودة نشاطها.