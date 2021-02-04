علماء يكشفون عن علاج واعد ضد الفيروسات المستقبلية و"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

اكتشف باحثون من جامعة نوتنغهام، خاصية جديدة مضادة للفيروسات لعقار يمكن أن يكون له آثار كبيرة في كيفية إدارة الأوبئة في المستقبل بما في ذلك فيروس كورونا

وتُظهر الدراسة، التي نقلها موقعmedicalxpress، أن thapsigargin هو مضاد فيروسات واعد واسع الطيف، وفعال للغاية ضد فيروس كورونا، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) وفيروس الأنفلونزا.

بالنظر إلى أن عدوى فيروسات الجهاز التنفسي الحادة التي تسببها فيروسات مختلفة لا يمكن تمييزها سريريًا عند العرض، فإن الطيف الواسع الفعال الذي يمكنه استهداف أنواع مختلفة من الفيروسات في نفس الوقت يمكن أن يحسن الإدارة السريرية، وبشكل كبير يمكن توفير مضاد فيروسات من هذا النوع للاستخدام المجتمعي للسيطرة على العدوى النشطة وانتشارها.

في هذه الدراسة الرائدة، وجد فريق الخبراء أن مضادات الفيروسات المشتقة من النبات، بجرعات صغيرة، تؤدي إلى استجابة مناعية فطرية مضادة للفيروسات عالية الفعالية ومركزة على المضيف، ومضادة للفيروسات ضد ثلاثة أنواع رئيسية من فيروسات الجهاز التنفسي البشرية بما في ذلك كورونا.

وأشارت الدراسة إلى السمات الرئيسية المستندة إلى الدراسات الخلوية والحيوانية، والتي تجعل من الثابسيجارجين مضادًا واعدًا للفيروسات وهي:

-فعال ضد العدوى الفيروسية عند استخدامه قبل أو أثناء العدوى النشطة

-قادر على منع الفيروس من صنع نسخ جديدة من نفسه في الخلايا لمدة 48 ساعة على الأقل بعد تعرض واحد لمدة 30 دقيقة.

-مستقر في درجة الحموضة الحمضية، كما هو موجود في المعدة، وبالتالي يمكن تناوله عن طريق الفم، لذلك يمكن تناوله دون الحاجة إلى الحقن أو الدخول إلى المستشفى.

-ليست حساسة لمقاومة الفيروسات.

-على الأقل عدة مئات من المرات أكثر فعالية من الخيارات الحالية المضادة للفيروسات.

-بنفس فعالية منع العدوى بالفيروس التاجي والإنفلونزا أ كما في عدوى الفيروس الواحد.

-آمن كمضاد للفيروسات، حيث تم اختبار أحد مشتقات الثابسيجارجين في سرطان البروستاتا

ويقول البروفيسور كين تشاو تشانغ- المشرف على الدراسة، إنه بينما لا نزال في المراحل الأولى من البحث في هذا الدواء المضاد للفيروسات وتأثيره على كيفية علاج فيروسات مثل كورونا، فإن هذه النتائج مهمة للغاية.

وتابع: "إن الجائحة الحالية تسلط الضوء على الحاجة إلى مضادات فيروسات فعالة لعلاج العدوى النشطة، وكذلك اللقاحات، لمنع العدوى، وبالنظر إلى أن الأوبئة في المستقبل من المحتمل أن تكون من أصل حيواني، حيث من الحيوان إلى الإنسان "حيواني المنشأ" والعكس على الحيوانات، يمكن لجيل جديد من مضادات الفيروسات، مثل ثابسيغارجين، أن يلعب دورًا رئيسيًا في السيطرة على العدوى الفيروسية المهمة وعلاجها في كل من البشر والحيوانات ".

ويعد كلا من فيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا و RSV من مسببات الأمراض العالمية للإنسان والحيوان، ويمثل ثابسيغارجين مركبًا رئيسيًا في تطوير جيل جديد من مضادات الفيروسات القوية التي تركز على المضيف، على عكس الأدوية المضادة للفيروسات التقليدية التي تستهدف الفيروسات مباشرة، والتي يمكن حتى اعتمادها في نهج شامل "الصحة الواحدة" للسيطرة على فيروسات الإنسان والحيوان.

ويضيف البروفيسور تشانغ: "على الرغم من أن هناك حاجة واضحة إلى مزيد من الاختبارات، فإن النتائج الحالية تشير بقوة إلى أن ثابسيغارجين ومشتقاته تعد علاجات مضادة للفيروسات ضد كورونا وفيروس الأنفلونزا، ولديها القدرة على الدفاع عنا ضد جائحة المرض X القادم".