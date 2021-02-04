سيدة الطالبية تروي تفاصيل التعدي عليها: «لو موتوني أهون من تعريتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات من الخوف عاشتها السيدة جيهان عبدالملاك، سيدة الطالبية، التي تعرضت للسحل من قِبل أحد جيرانها، في مشهد قاسي وثقته كاميرات المراقبة، حيث تعرضت السيدة لوصلة من الضرب والركل والسحل بالشارع أمام الجيران، فضلًا عن رفع ملابسها «جيبة»، والتي ظهرت خلال المقاطع المصورة، منذ يومين.

لحظات مرعبة لا يمكن أن تنساها السيدة، فآثار الاعتداء على جسدها، والألم لا يتركها، ما دفعها لتحرير محضر حمل رقم رقم 5917 جنح الهرم لسنة 2021، لإثبات حقها، مُرفقة المقاطع المصورة التي وثقت الواقعة.

بدموع تنهمر من عيناها، وصوت مرتفع يرتعش من وهلة الحادث، تحدثت السيدة للمرة الأولى، عن تفاصيل الواقعة مُفصلة.

وسردت جيهان عبدالملاك، سيدة الطالبية التفاصيل لـ «هُن».

بدأت بالسوبر ماركت

أكدت جيهان عبدالملاك، إن الأمر بدأ داخل السوبر ماركت، بعدما اصطدمت بها فجأة داخل المكان، لتقرر الأخيرة الرد عليها بالسباب، معتثدة إن الأمر عن قصد.

متابعة: «رديت عليها طبعًا وبدأ الكلام يتداول، وقررت تحف عليا طوب من بلكونتها لحد ما كسرت الإزاز وكله الكاميرات مصوراه».

خرجنا برة والخناق بقى في الشارع

قررت السيدة جيهان الرد على زوجة المتهم، والمتهمة معه أيضًا، الأمر الذي حول الشجار بالسباب، وقذف الحجار، إلى شجار في الشارع، ما دفع سيدة الطالبية لحمل حجر من الشارع محاولة الدفاع عن نفسها.

جوزها تدخل ومعاه اتنين كمان

ربما الأمر لم ينتهي في تهديد سيدة الطالبية لجارتها وزوجها بالحجر، ليقررا الاعتداء عليها بالضرب، وركلها بالأقدام في كافة أنحاء جسده، وتهديدها بافعال خادشة للحياء، مع الاستعانة باثنين آخرين لضرب وسحل السيدة، التي انتهت برفع ملابسها من جسدها وتركها بالشارع.

وأكدت السيدة جيهان، سيدة الطالبية بانفعال إنها لا تستطيع تصديق ما حدث معها، واصفة اياه بالإهانة، قائلة: «أهون عليا أموت ولا اتعرى وهدومي تترفع وجسمي يبان».

نجل السيدة يكشف عن إصابات والدته

من جانبه كشف جوني منير، نجل السيدة، أن والدته تعرضت للاعتداء بوحشية وصدمات في الضلوع، والجناب، مع تعرضها لركلات بالأرجل في كافة أنحاء جسدها.

فضلاً عن تعرضها لاعتداء بالحجارة في ساقيها ما ترك اثر الجروح عليها.

وأكد «جوني» أن تلك الإصابات موثقة بالتقارير الطبية المرفقة في المحضر.

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