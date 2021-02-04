تحذيرات وقلق من تحور جديد لطفرة كورونا الإنجليزية.. إليك التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشف بحث جديد أن متغير فيروس كورونا في نسخته الإنجليزية والذى ظهر في منطقة كينت بدأ في التحور أكثر ليصبح أكثر شبهاً بتلك التي تطورت في جنوب إفريقيا، فيما أطلق عليه العلماء "تطورًا مثيرًا للقلق" يمكن أن يجعل اللقاحات أقل فعالية، وفقًا لما ذكره موقع "express".

وأعلن المعهد الوطني لحماية الصحة، أن الفيروس التاجي الذي تم اكتشافه لأول مرة في كينت أصبح الآن "مستوطنًا" ويمثل أكثر من 70 في المائة من الحالات، كما أثارت طفرة E484K التي تم اكتشافها في كل من متغيرات كورونا في البرازيل وجنوب إفريقيا، والآن سلالة Kent، قلقًا دوليًا.

تم اكتشاف عينات من النوع B.1.1.7 Covid الأكثر قابلية للانتقال لأول مرة في المملكة المتحدة العام الماضي، ولكن الآن اكتسبت هذه السلالة طفرة قد تساعد الفيروس على التهرب من الحماية المناعية، وأظهرت الدراسات المعملية أن طفرة تسمى E484K تساعد B.1.351 على تجنب الأجسام المضادة.

كما تم الآن العثور على طفرة E484K في 11 فيروسًا من الفيروسات B.1.1.7 وفقًا لأحدث أبحاث PHE، وأظهرت البيانات أن متغير VOC1، المعروف أيضًا باسم B.1.1.7، أصبح الآن سلالة متوطنة في المملكة المتحدة.

قال الدكتور سيمون كلارك- الأستاذ المشارك في علم الأحياء الدقيقة الخلوية بجامعة ريدينغ إن اكتشاف طفرة E484K في متغير" كينت "من فيروس كورونا أمر مثير للقلق، ولكن في النهاية لم يكن مفاجئًا، مشيرًا إلى أن الطفرة التي تسبب أكبر قدر من القلق في المتغيرات، هي الجنوب أفريقية والبرازيلية.

في الدراسات المختبرية، تعني هذه الطفرة أن الأجسام المضادة كانت أقل قدرة على الارتباط ببروتين ارتفاع الفيروس لمنعه من فتح الخلايا البشرية للدخول، وأظهرت التجارب السريرية التي أجرتها نوفافاكس وجونسون آند جونسون أن لقاحاتهم الجديدة كانت أقل فعالية في جنوب إفريقيا، مقارنة بالمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية، ويفترض أن ذلك كان بسبب المستوى العالي من الفيروس الذي يحمل طفرة E484K

وأوضح البروفيسور مارتن ميكايليس- عالم الفيروسات وأستاذ الطب الجزيئي في جامعة كنت، أن تغيير الطفرة المسماه بـ E484K يؤدي إلى انخفاض الحماية من فيروس كورونا لدى الأفراد الذين تم تطعيمهم أو أصيبوا سابقًا بكورونا.

وأشار إلى أن البديل الجنوب أفريقي B.1.135 يؤوي تغيير E484K ، والذي يُعتقد أنه مسؤول عن كون لقاح نوفافاكس الجديد أقل فعالية في جنوب إفريقيا منه في المملكة المتحدة.

وتابع: "في البرازيل هناك نوعان آخران من المتغيرات تسمى P.1 و P.2، والتي تحمل أيضًا E484K يبدو أنها قادرة على إصابة الأفراد الذين أصيبوا سابقًا بمتغيرات أخرى من فيروس كورونا".

واستطرد: "لذلك هناك قلق من أن اللقاحات وعدوى السابقة السابقة قد توفر حماية أقل ضد متغير كينت الجديد، مما قد يؤثر على جهود التطعيم الحالية"

يبدو أن بعض الأبحاث تظهر أن طفرة E484K قد يساعد الفيروس في التهرب من أجزاء من جهاز المناعة تسمى الأجسام المضادة.

تشير النتائج المبكرة من موديرنا إلى أن لقاحها لا يزال فعالاً ضد هذه الطفرة، ولكن استجابة الجسم المناعية قد لا تكون قوية أو طويلة الأمد.

وقال البروفيسور ميكايليس لموقع Express إنه من المرجح أن تقلل التغييرات مثل E484K من فعالية اللقاحات الحالية، ولكن من غير المرجح أن تجعلها غير فعالة.

وأضاف أنه مع زيادة مستويات المناعة بسبب التطعيم والالتهابات السابقة، فإن ظهور متغيرات" الهروب "هذه ليست مفاجئة، لأن ضغط الاختيار يتراكم لصالح تكوين مثل هذه المتغيرات التي يمكن أن تتجاوز المناعة الموجودة مسبقًا.

ونوه إلى أن اكتشاف هذه المتغيرات بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأنه يجب علينا تقليل انتشار كورونا قدر الإمكان لأن المتغيرات الجديدة تظهر فقط عندما يصاب الأشخاص ويتكاثر الفيروس، لافتًا إلى أن الأعداد المنخفضة من انتشار كورونا تقلل من احتمالية ظهور متغيرات جديدة وتتداخل مع حملات التطعيم الخاصة بنا.

وأكد أنه يمكن تكييف اللقاحات بسرعة لتغطية سلالات جديدة، ولكن لا يزال الأمر يستغرق وقتًا حتى تتوفر مثل هذه اللقاحات المعدلة، ومن ثم، فإن ظهور متغيرات جديدة قد يطيل الحاجة إلى فرض قيود وإغلاق محتمل."

سلط البروفيسور لورانس يونغ- عالم الفيروسات وأستاذ علم الأورام الجزيئي في جامعة وارويك، الضوء على أن الطفرة خطيرة لأنها تفلت من "التعرف المناعي" وهو كيفية عمل اللقاحات بشكل فعال.

وقال يونغ: "يبدو أن طفرة E484K هذه، والتي تم العثور عليها أيضًا في البديل البرازيلي، توفر بعض الهروب من التعرف المناعي - فهي تمنع عدوى الفيروس من أن يتم حظرها بواسطة أجسام مضادة علاجية وحيدة النسيلة وتقلل من كفاءة الأجسام المضادة المعادلة من أمصال النقاهة، من الأفراد المصابين سابقًا.

وأضاف: "هناك أيضًا قلق من أن البديل الجنوب أفريقي قد يكون قادرًا على إعادة إصابة الأفراد الذين أصيبوا سابقًا بالشكل الأصلي للفيروس بشكل أكثر كفاءة."

ورجح أن يكون هذا بسبب طفرة E484K التي قد تضعف الاستجابة المناعية وتؤثر أيضًا على طول عمر استجابة الجسم المضاد المعادلة، متابعًا: "لذا فإن المتغيرات B.1.1.7 التي تحمل طفرة E484K قد تكون أكثر كفاءة في إعادة العدوى".