أم تستغيث بعد تعذيب طفلها: أبوه بيحرق جسمه.. كان نفسه يموت قبل ما يتولد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دوامة من القضايا دخلت فيها «حنان. ك»، 35 عامًا، بعدما رفضت استمرار زواجها، حتى تبدأ رحلتها في المحاكم، بعد رفع قضية طلاق للضرر، بسبب سلوكيات زوجها الدالة على مرضه النفسي.

«لما كنت حامل في طفلي، فضل يضرب فيا علشان الطفل يموت في بطني، لأنه كان خايف أحبه أكتر منه».. بهذه العبارة بدأت السيدة المكلومة حديثها لـ«هُن»، واصفة المعاناة التي عاشت فيها مع زوجها طيلة ثلاث سنوات.

رفضت «حنان» الاستمرار مع زوجها، وبعد رفع قضية طلاق للضرر، حصلت على نفقة 400 جنيه، رغم أنها أقل كثيرا من القيمة الحقيقة للراتب، «بعد ولادة ابني مرضاش يطلقني رفعت قضية طلاق للضرر، والنفقة معذبني في تنفيذها، والمبالغ بتتراكم عليه أكتر من 400 جنيه كل شهر مش عايز يدفعهم».

حنان: ابني عنده 4 سنين وبيعاني من مشاكل في القلب

تابعت «حنان»: «ابني عنده مشاكل في القلب، ورغم كده كل ما يجي رؤية يضربه اخرهم تسبب له في حرق بجسمه في اخر رؤية ويرجعوا يقولوا استضافة ازاي ممكن أمن ابني مع اب اصلا مكنش عايزوجوده في الحياة من البداية».

حنان: كل رؤية يضرب ابنه علشان يجبرني اتنازل عن القضايا الخاصة بالمستحقات المادية

دفع الطفل صاحب الـ 4 سنوات، ضريبة الخلافات بين والديه وشخصية الأب: كل ده علشان اتنازل عن القضية اللي رفعتها ضده، كل رؤية بتبقى 3 ساعات بتبقى جحيم للطفل لحد ما رفض ابعت ابني الرؤية رفع عليا قضية بالامتناع عن تنفيذ الرؤية، دي معاناة بتعيش فيها كل أم محتاجين حل جذري فيها، وكل الحوادث دي بتأثر على نفسية الطفل».