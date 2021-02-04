زوج يلجأ إلى حيلة ليعيد امرأته للحياة مرى أخرى: رقص معها في لحظات مؤثرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فقدان الأحبة وخاصة الأزواج، يؤدي إلى نفق نفسي مؤلم، ويحتاج الشخص أحيانا إلى مجرد لحظات مع الشخص الذي فقده، وهي الرغبة التي قادت زوج من كوريا الجنوبية إلى التفكير في أي وسيلة ممكنة تصله بزوجته التي فقدها وظل يتمنى رؤيتها للحظات فقط ويتواصل معها بشكل لائق ووداعها.

تقنية «الهولوجرام»، واحدة من تقنيات الفيديو الجديدة التي تمكن من إعادة أشخاص إلى الحياة بشكل افتراضي، وتقام حفلات لنجوم رحلوا منذ زمن بنفس التقنية، وهي الحيلة التي لجأ إليها الزوج ليعيد امرأته للحياة مرى أخرى.

تمكن الزوج من رؤية زوجته للحظات كما رغب في وداعها، وتمكن كذلك من الرقص معها وظهرت في الفيديو بشكل افتراضي، لحظات مؤثرة جعلت الجميع يتأثر حيث استخدمها برنامج تليفزيوني؛ لتحقيق رغبة هذا الرجل المكلوم لفراق زوجته، وكان كل مشاهدي الحلقة في لحظات تأثر وحزن حقيقية.