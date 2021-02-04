توقعات الأبراج لمواليد "العقرب" في شهر فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كيف سيكون حظك في شهر فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟ سؤال يبحث عنه الجميع.

وهنا تكشف عبير فؤاد خبيرة الأبراج حظوظ مواليد برج العقرب عاطفيا ومهنيا وصحيا، خلال شهر فبراير من خلال فيديو نشرته عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب".

توقعات الحياة العاطفية:

بداية من يوم 1 فبراير إلى 25 فبراير سيبدأ مواليد هذا البرج في التمرد والانفعال والغضب على شريك حياتهم، لذا لا بد من توخي الحذر، ولكن بداية من يوم 25 ستتحسن الأحوال تدريجيا ويستطيع مواليد البرج التعبير عن مشاعرهم بصورة أفضل، وبالنسبة للعازبين لديهم المزيد من الفرص للارتباط، ولكن قبل يوم 25 فبراير من الأفضل عدم التسرع في إصدار أي قرارات تخص الناحية العاطفية.

توقعات الحياة المهنية:

خلال هذا الشهر يجب على مواليد برج العقرب التفكير جيدا قبل اتخاذ القرارات والتحكم في العصبية والتوتر وترتيب الجهود والأولويات، وبداية من يوم 1 فبراير سوف تواجههم بعض الضغوط المهنية، ولكن بداية من يوم 20 فبراير سوف تتحسن الأحوال تدريجيا وسيشعرون بمزيد من الحماس والطاقة.

توقعات الحياة الصحية:

في هذا الشهر لا بد من مواليد برج العقرب الاهتمام جيدا بالناحية الصحية وأخذ وقت كافي من الراحة والقيادة بهدوء حفاظا على سلامتهم.