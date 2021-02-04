الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من الفاصوليا الخضراء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الفاصوليا الخضراء من أنواع الخضروات التي يحبها الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها الرائع واحتوائها على العديد من المعادن والفيتامينات التي تلعب دورا مهما في الوقاية من فقر الدم، والحفاظ على صحة العين، وغيرها من الفوائد، لكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى حدوث العديد من المخاطر الصحية.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من الفاصوليا الخضراء، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيها، وذلك من خلال مواقع"eatingwell" و"food.ndtv", و"stylecraze".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصى بتناول حصة واحدة أي ما يعادل كوبا واحدا، يمنحك 44 سعرة حرارية.

فوائد الفاصوليا الخضراء:

- تحتوي على نسبة عالية من الحديد، وهو أحد مكونات خلايا الدم الحمراء، لذا فإنه يساعد على إنتاج الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، فضلا عن الوقاية من فقر الدم.

- يساعد حمض الفوليك الموجود بها على محاربة الاكتئاب، ويمنع تراكم الهوموسيستين في الجسم.

- غنية بفيتامين K، الذي يعمل على تنشيط أوستيوكالسين وهو البروتين الرئيسي الموجود في العظام، وبالتالي التقليل من الإصابة بهشاشة العظام.

- بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة، واللوتين والبيتا كاروتين والفيولاكسانثين، فإنها تساهم في منع أضرار الجذور الحرة.

- خصائصها القوية المدرة للبول يمكن أن تعمل تساعد الجسم على التخلص من السموم الضارة.

- تحتوي الفاصوليا الخضراء على كميات وفيرة من الكالسيوم وفلافونيدات، وقد تساعد هذه الخصائص على الوقاية من الالتهابات، ومنع تجلط الدم في الشرايين.

- نظرا لأنها غنية بالكاروتينات، فإنها تلعب دورًا فعالًا في منع التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، كما أنها تحتوي على اللوتين وزياكسانثين التي تساعد في الحفاظ على بصر جيد ورؤية ليلية.

أضرار الإفراط في تناولها:

- تحتوي الفاصوليا الخضراء على حمض الأكساليك، وهو مادة طبيعية توجد في بعض الخضروات والتي قد تتبلور كحجارة أكسالات في المسالك البولية لدى بعض الأشخاص، لذلك يُنصح الأشخاص الذين يعانون من حصوات المسالك البولية المؤكسدة بعدم تناولها.

- يمكن أن يسبب اللون الأخضر أيضًا تفاعلات حساسية، تشمل الطفح الجلدي والحكة لدى بعض الأشخاص.

- قد تشكل خطراً على صحة الطفل، حيث إنها تحتوي على مركب سام يعرف باسم "فاسين"، الذي يتسبب في إصابة الطفل بالتسمم في حال تناول 5 إلى 6 أعواد من الفاصولياء النيئة.

- كذلك فهي من الأطعمة التي لا يفضل تناولها للأطفال الصغار، لأنها صعبة في الهضم، وتعيق من عمل الجهاز الهضمي.

- بسبب محتواها من الليكتين والفيتات، وتسمى هذه المركبات بمضادات التغذية، لأنها يمكن أن تمنع امتصاص بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك الكالسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم.

- يمكن أن يؤدي تناول الفاصوليا الخضراء إلى الانتفاخ، والغازات، ومتلازمة القولون العصبي، وذلك نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من النشويات الغير قابلة للهضم.