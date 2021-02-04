كورونا اليوم: لون قدميك يكشف إصابتك بعرض غريب.. وهذا اللقاح الأكثر فعالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

لون قدميك يكشف إصابتك بعرض غريب

قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض سلالة كوفيد الجديدة، ولكنها تميل إلى أن تشمل السعال الجاف والحمى الشديدة، لكن خبيرًا حذر الآن من أنه يجب عليك "التماس العناية الطبية" إذا ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا على أصابع قدميك، ما لون قدميك؟ يمكن أن يكون علامة تحذير خطيرة للعدوى، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

أبلغ بعض المرضى عن ظهور علامات كوفيد على أقدامهم، وفقًا للطبيب الصيدلي، حسين عبده، والذي حذر من أنك قد تجد أن أصابع قدميك تتحول إلى اللون الأحمر أو الأرجواني، يُعرف هذا العرض باسم "أصابع إصبع كوفيد''، ويمكن أن يكون ناجمًا عن عدوى فيروس كورونا، قد يجد المرضى أيضًا أن أصابع قدمهم تنتفخ ويشعرون وكأنهم يحترقون.

الأعراض الخمسة الرئيسية التي تظهر في السلالات الجديدة

تزيد السلالات الجديدة من فيروس كورونا من المخاوف من أن اللقاحات الحالية لن تحارب كوفيد-19، ولحسن الحظ، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن شدة الطفرات الجديدة وأعراضها لا تختلف عن البديل القديم، ويبقى السؤال ما هي الأعراض الرئيسية التي تظهر في جميع سلالات الفيروس؟.. هذا ما تكشفه " express" البريطانية.

مجموعة الأعراض التي يمكن أن يسببها كل من المتغير الجديد والقديم، هي الصداع والتهاب الحلق، بالإضافة إلى الثالوث الكلاسيكي للسعال والحمى وفقدان الرائحة.

الصحة المصرية: هدفنا تغطية 100% من الطواقم الطبية بلقاح كورونا

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، إنه سيتم تغطية 100٪ من الطواقم الطبية في مستشفيات الحكومة والقطاع الخاص بلقاح فيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، في وزارة الصحة: "سيصل مصر خلال ساعات كميات كبيرة من لقاح كورونا"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

هذا اللقاح الأكثر فعالية

قدم موقع express استعراضًا لفاعلية لقاحات كورونا المطروحة، من الأكثر إلى الأقل فعالية، فلقاح موديرنا يعد الأكثر فعالية حيث سيطور الأشخاص الذين تناولوا جرعة واحدة من لقاح فايزر الحماية من حوالي 52.4 في المائة من الحالات بين الجرعتين الأولى والثانية، و تبدأ الحماية بعد حوالي 10 أيام من الجرعة الأولية، وتوفر في النهاية ما يقدر بنحو 96 بالمائة بعد ثانية.

أما لقاح سبوتنيك، الذي يتم إعطاؤه على جرعتين، يمنح فعالية بنسبة 91% بالمائة في التجارب السريرية، بينما لقاح أكسفورد توفر جرعتان كاملتان حماية بنسبة 70.4٪ من الفيروس، بينما لقاح نوفافاكس فعاليته 89 بالمائة في التجارب السريرية، بينما لقاح سينوفارم فعال بنسبة 79.34 بالمئة.