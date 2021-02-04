تنسيقات شبابية لجنى الفيلكاوي في شتاء ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 فبراير 2021 05:34 مساءً - تُعد الممثلة الكويتية الشابة، جنى الفيلكاوي، مثالًا مميزًا للشابات؛ وذلك لتألقها الدائم بالأزياء الكاجوال الأنيقة بالتصميمات المختلفة والمواكبة للموضة، ولشتاء ٢٠٢١ فقد رصدنا لكِ عدة إطلالات؛ لتتألقي على غرارها.



صيحة الكاروهات في الشتاء

صيحة الكاروهات بأسلوب عملي



صيحة الكاروهات من التصميمات الكلاسيكية التي عهدناها دائمًا؛ حيث تبرز في كل موسم بشكل أنيق وعصري، لذا تأنقت جنى الفيلكاوي ببنطال زهري مصمم بفتحة واسعة في الأسفل مع بلوزة بيضاء أكملتها بمعطف بكاروهات اللونين الأبيض والزهري، وأكملت مظهرها بحقيبة زهرية، ومن الناحية الجمالية لجأت للمكياج الترابي مع تسريحة الشعر الويفي.

تنسيق عملي بالكاروهات من جنى الفيلكاوي

وأطلت في خيار عملي ببنطال من الجلد الأسود مع قميص أبيض أكملته بصديري بكاروهات اللونين الأزرق والأبيض مع حذاء أبيض رياضي.

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اطلالة شتوية عملية

وفي الإطلالة الثالثة ظهرت ببلوڤر صوفي مصمم برقبة مرتفعة مع بنطال أبيض ناعم وبليزر بكاروهات اللون البيج، وتزينت بحقيبة صغيرة سوداء مع بوت طويل.

وفي خيار رابع ارتدَتْ بنطالًا ومعطفًا طويلًا بكاروهات اللونين الأسود والأبيض مع بلوزة سوداء، وأكملت مظهرها ببوت أبيض، وسرحت شعرها بأسلوب مموج ومنسدل على الجانبين.



تنسيقات المعاطف المختلفة من جنى الفيلكاوي

اطلالة خافية لعيوب الجسم من جنى الفيلكاوي



تلجأ الكثيرات من الشابات لخيارات المعاطف المختلفة في شتاء ٢٠٢١، ومنها نسقت جنى الفيلكاوي عدة خيارات؛ حيث أطلت ببنطال من الجينز الأسود وبلوزة سوداء مع معطف أحمر منفوخ، وسرحت شعرها بأسلوب مموج ومنسدل على الجانبين، مع مكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

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تنسيق عملي مريح من جنى الفيلكاوي

واختارت في إطلالة مريحة بنطالًا وبلوڤر باللون الرمادي مع معطف طويل بني وحذاء رياضي أبيض لمظهر بسيط وعملي، وتألقت في إطلالة أخرى بلوڤر أسود من الصوف مع بنطال من الجلد الأسود، وأكملت مظهرها بإكسسوارات الألوان الحيادية، ولجأت للمكياج البرونزي مع تسريحة الشعر الويفي لأناقة عصرية.

اطلالة مريحة للشابات في الشتاء

وفي مظهر رياضي تجملت بمعطف وبنطال واسعين باللون البيج مع حزام بني للخصر وحذاء رياضي أبيض، ولجأت لتسريحة الويفي للشعر لخيار أكثر مرحًا.

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