في يوم الكنزة إليك أجمل التصاميم لشتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 فبراير 2021 05:34 مساءً - يُصادف يوم الكنزة، أو ما يُسمى أيضاً بيوم السترة وبالـSweater Day باللغة الإنكليزية، في الرابع من فبراير/ شباط من كل عام. وهو يوم يُحتفل فيه بهذه القطعة بهدف تشجيع الناس على ارتدائها عوض تشغيل السخّان (Heater) للتدفئة، واستهلاك الوقود والطاقة، وبالتالي التسبّب بأضرار بيئية جمّة.

وعادة ما تحتفل العائلات بهذا اليوم، فيجتمع أفرادها وهم يرتدون الكنزات الصوفية أو السترات، وتتخلّل الجلسات أحاديث حول فوائد هذه الخطوة وما ينتج عنها من توفير مادي وحماية للبيئة، بالإضافة إلى اصطحاب الأطفال لرؤية الحيوانات والأسماك حتى يدركوا فوائد عدم استخدام الوقود للحياة الطبيعية.

ولمناسبة يوم السترة، نقدّم لكم أجمل ما تضمّنته عروض الشتاء من تصاميم عملية وأنيقة في الوقت نفسه.



كنزات صوفية ملوّنة

Coach



لفتتنا في مجموعات هذا الشتاء لوحة الألوان المتنوّعة التي زيّنت هذه القطعة الصوفية. فعلى الرغم من الأجواء الباردة، ارتأى المصمّمون أن يدخلوا لمسات منعشة على إطلالاتك الشتوية من خلال درجات لونية مشرقة وحيويّة.

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سترات صوفية من دون أكمام

Isabel Marant



بعيداً عن السترة التقليدية التي تأتي بأكمام طويلة، رأينا تصميم الجليه المصنوع بالكامل من الصوف الدافئ. هذه القطعة تكفي لتأمين الشعور بالدفء، يمكنك أن ترتديها فوق قميص أو فوق كنزة قطنية.

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الكنزة مع ياقة عالية

Saint Laurent



من أكثر التصاميم التي نرتديها في فصل الشتاء. هذا النوع من الكنزات يؤمن الشعور بالدفء طيلة الوقت. يمكنك أن تختاري التصميم واللون الذي يناسب ذوقك، وتنسّقيه مع سروال من الجينز لإطلالة كاجوال، مع مع تنورة من الجلد لخيار جريء ولافت.

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الكنزات الفضفاضة

Brunello Cucinelli



من الصيحات اللافتة في هذا الموسم كانت الأزياء الفضفاضة التي تؤمن لك الراحة وتجعل إطلالتك أكثر شباباً وعفوية. قدّم المصمّمون ضمن مجموعات شتاء 2021، كنزات صوفية فضفاضة وبأطوال مختلفة. منها ما يأتي قصيراً لتتمكّن من ارتداء قميص تحته، ومنها ما جاء طويلاً يمكنك أن ترتديه مع سروال لاغينيغ.

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المزج بين الصوف وقماش آخر

Tommy Hilfiger



في بعض التصاميم رأينا الصوف يتناغم بشكل لافت مع أقمشة أخرى، ولعلّ الجلد كان أبرز هذه الأقمشة، فلفتتنا السترات المصنوعة من الجلد والصوف والتي تميّزت بتصاميمها العصرية والجريئة، كما رأينا في بعض الأحيان الكنزات المصنوعة من الصوف والمخمل، وهما من أبرز أقمشة الشتاء.

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