النقشات الاستوائية أحدث موضة لربيع 2021 من منصات أهم الدور العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 فبراير 2021 05:34 مساءً - مع دخولنا موسم ربيع 2021، لا بد أن نستهل التفكير في تجديد خزانة ملابسنا؛ وذلك كي تكون القطع أكثر ملاءمةً مع أحدث صيحات الموضة.

فستان بتصميم محتشم وعصري بأكمام منفوخة والطبعات الاستوائية من جوهانا أورتيز Johanna Ortiz



ولأن موسم الربيع لن يمر من دون موضة النقشات بمختلف رسماتها ومصادر وحيها؛ استوقفتها موضة النقشات الاستوائية على منصات عروض ربيع 2021، التي برزت من خلال العديد من التصميمات العصرية من توقيع أهم الدور العالمية، سواء من خلال الفساتين أو الجواكيت أو التونيك، وغيرها الكثير؛ فأعطى مصممو الأزياء للمرأة مساحة واسعة للاختيار كلاً بحسب ذوقها وما يتناسب مع أسلوبها ولون بشرتها.

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أزياء بالنقشات الاستوائية موضة ربيع 2021

فساتين بالنقشات الاستوائية موضة ربيع 2021

فستان قصير بالنقشات الاستوائية وطبعات الورود من دولتشي اند غابانا Dolce&Gabbana



عند مشاهدتنا لعروض الأزياء خلال أسابيع الموضة العالمية لموسم ربيع 2021، نلاحظ الرواج الكبير للفساتين بالنقشات الاستوائية، بألوان وخامات متنوعة استوحاها كل مصمم دار من تجربته الشخصية وإبداعه الخاص.

ولأن الفساتين الطويلة هي واحدة من أبرز القطع الرائجة في الموسم القادم؛ لم تَخْلُ تصميماتها من النقشات الاستوائية، فلاحظناها بتصميم «A Line» ناعمة ومفعمة بالأنوثة ضمن عرض بادجلي ميشكا «Badgley Mischka»، الذي يُعتبر مثالياً لذوات الأرداف الممتلئة؛ وبقصة مستقيمة مع حزام من القماش نفسه يحدد الخصر ضمن مجموعة جوهانا أورتيز «Johanna Ortiz».

كذلك، لم ينسَ المصممون العالميون عاشقات الفساتين القصيرة اللاتي يردن اعتماد هذه الموضة، فضمنوا في مجموعاتهم لربيع 2021 فساتين قصيرة بالنقشات الاستوائية. رأيناها ضمن عرض دولتشي آند غابانا «Dolce&Gabbana» ممزوجةً مع طبعات عصرية أخرى، حيث جاءت النتيجة عبارة عن تحفة فنية.

أما لدى جوهانا أورتيز «Johanna Ortiz»؛ فلفتتنا الفساتين القصيرة بالنقشات الاستوائية الموحدة مع خليط من الألوان.

ومن الجدير ذكره أن الفساتين القصيرة تليق كثيراً بذوات القامة القصيرة.

أما ضمن عرض لانفان «Lanvin»، فجاءت الفساتين الميدي بالنقشات الاستوائية ملبية عشق المرأة للقطع الميدي التي تُعتبر من آخر صيحات الموضة.

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قمصان بالنقشات الاستوائية موضة ربيع 2021

قميص بالنقشات الاستوائية من لانفان Lanvin



لعاشقات الإطلالات الرسمية والقمصان الفاخرة، قدمت دار لانفان «Lanvin» تصميم القميص بالنقشات الاستوائية؛ ما يدفع بالمرأة أن تضفي لمسة من الحيوية على إطلالتها حتى لو كانت ذاهبة للعمل أو لاجتماع ما.

كما لفتنا القميص بالنقشات الاستوائية مع رسمات فاكهة الأناناس لدى دولتشي آند غابانا «Dolce&Gabbana»، مع الأكمام المنفوخة الترندي والأسلوب المرح.

بناطيل بالنقشات الاستوائية موضة ربيع 2021

بنطلون وجيليه بالكبعات من دولتشي اند غابانا Dolce&Gabbana



من قال إن موضة البناطيل بالنقشات الاستوائية ليست رائجة؟!

يمكنكِ أن تعتمدي هذه الصيحة من خلال إطلالة بالتونيك المريح كما رأيناها على منصة كريستيان ديور «Christian Dior»، أو من خلال أسلوب البنطال والجيليه الذي رأيناه ضمن عرض دولتشي آند غابانا «Dolce&Gabbana»، الذي يمكنك تنسيقه مع تي شيرت باللون الأبيض وسنيكرز للوك شبابي كاجوال.

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