كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 فبراير 2021 05:34 مساءً - يُعد المعطف الطويل من قطع الملابس الأساسية داخل خزانة كل فتاة خلال فصل الشتاء، إذ لا يُمكن الاستغناء عنه في مختلف الإطلالات اليومية، سواء في الإطلالات الكاجوال، أو الإطلالات المسائية.

وقد تعتقد بعض الفتيات أن المعطف الطويل لا يناسب سوى البنطلونات، وأنه لا يُمكن تنسيقه مع التنورة، ولكن هذا غير صحيح، إذ يُمكن تنسيق المعطف الطويل مع التنورة بمختلف تصميماتها وفي الكثير من الإطلالات اليومية.

وفي هذا الألبوم، ستتعرفين إلى طريقة تنسيق المعطف الطويل مع التنورة من وحي مدونات الموضة:



تنسيق المعطف الطويل مع التنورة القصيرة والإطلالة الرسمية من وحي دلال الدوب

دلال الدوب



تُعد مدونة الموضة الكويتية من أكثر مدونات الموضة أناقة؛ إذ تحرص دائماً على تنسيق إطلالاتها بطريقة راقية وجذابة.

وفي إطلالة رسمية أنيقة، نسقت دلال الدوب المعطف الطويل باللون الجملي الداكن، مع التنورة البليسيه القصيرة، والبليزر الطويل باللون الرمادي.

واعتمدت دلال الدوب مع هذه الإطلالة، توبْ برتقالياً ذا رقبة عالية، مع حزام عريض باللون الجملي، وحقيبة يد من الجلد الجملي، مع إيشارب أبيض، إضافة إلى حذاء بوت ذي رقبة عالية من الجلد باللون البني الداكن.

تابعي المزيد: أشكال سلوبيتات عصرية للمحجبات



تنسيق المعطف الطويل الجلد مع التنورة من وحي علا عبد الحميد

علا عبد الحميد



في إطلالة نهارية ناعمة، نسقت مدونة الموضة المصرية علا عبد الحميد، المعطف الجلد الطويل باللون الموف، مع تنورة A line باللون الرمادي الباستيل، وبلوزة بيضاء أنيقة.

واعتمدت علا عبد الحميد مع هذه الإطلالة، سكارفْ طويلاً، مع إيشارب يجمع بين الألوان الموف والأزرق والبرتقالي والأوف وايت، إضافة إلى حذاء بوت ذي رقبة قصيرة باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة باللون الموف.

تابعي المزيد:كيف تنسّقين بنطال الجينز مع إطلالة شتوية من وحي ريهام أيمن



تنسيق المعطف الطويل مع القميص الأبيض والتنورة البليسيه من وحي هاجر طارق

هاجر طارق



إذا كنت تبحثين عن إطلالة أنيقة تناسب الخروجات المسائية، بالمعطف الطويل والتنورة، يُمكنكِ أن تستوحي إطلالتكِ من مدونة الموضة اللبنانية المصرية هاجر طارق، التي نسقت تنورة بليسيه باللون الأحمر، مع قميص أبيض وحزام عريض من الجلد الأسود ذي أربطة أمامية.

واعتمدت هاجر طارق مع هذه الإطلالة معطفاً طويلاً باللون الأسود، ذا ياقة عريضة، مع حذاء بوت ذي رقبة قصيرة من الجلد الأسود ذي أربطة أمامية، وإيشارب شيفون باللون الأوف وايت مع خطوط بيضاء.

تابعي المزيد:إطلالات مناسبة للعمل على طريقة مي عمر



تنسيق المعطف الطويل مع التنورة البيضاء من وحي مريم حسن

مريم حسن



تُعد التنورة البيضاء قطعة أساسية داخل خزانة كل فتاة، نظراً لملاءمتها لمختلف الإطلالات، وإذا كنتِ ترغبين في تنسيق التنورة البيضاء مع المعطف الطويل، يُمكنكِ أن تستوحي إطلالتك من إطلالة مدونة الموضة المصرية مريم حسن، التي نسقت تنورة بليسيه بيضاء طويلة، مع معطف طويل باللون البيج الباستيل.

واعتمدت مريم حسن مع هذه الإطلالة توبْ أسود ذا رقبة عالية، مع إيشارب أبيض وحذاء بوت ذي رقبة قصيرة ومقدمة مُدببة بنفس لون التنورة، إضافة إلى آيس كاب صوف وحقيبة كتف باللون الأبيض.

تابعي المزيد: أجمل موديلات ملابس المحجبات الكاجوال لعام ٢٠٢١