عبايات أنثوية بتصميمات هادئة من تسنيم أبو سيدو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 فبراير 2021 05:34 مساءً - تعتمد مدونة الموضة الفلسطينية، تسنيم أبو سيدو، على العبايات الخليجية في مظهرها اليومي بشكل كبير؛ وذلك لكونها تقيم في الإمارات العربية المتحدة، وتتميز عباياتها بالرِّقة والأناقة والهدوء الذي يعبِّر عن شخصيتها الأنثوية، حيث تمتاز تصميماتها بالخياطة والخامات الفاخرة التي يمكنك ارتداؤها في العديد من المناسبات لذا نرصد لكُنَّ اليوم أبرز تصاميم عباياتها؛ لتستوحين منها بعض الأفكار.



عبايات المخمل للشتاء من تسنيم أبو سيدو

عباية المخمل من تسنيم ابو سيدو



تتصف العبايات المخملية بألوانها الناعمة، لذا تحب الكثيرات من النساء ارتداءها في الشتاء بالإضافة إلى كونها توفِّر الأناقة والدفء، لذا تأنقت تسنيم أبو سيدو بعبايات من المخمل الملون بعدة تصميمات؛ حيث اختارت في الإطلالة الأولى عباية من المخمل الزيتي المصمم بخطوط ناعمة مع حجاب وفستان باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء مصمم بطبعات جلد الثعبان.

عباية فاخرة للشتاء

أما لإطلالة أكثر فخامة فقد نسقت عباية من المخمل الأسود مع فستان أبيض بقَصَّة منسدلة، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء وحقيبة يكسوهما اللون الأسود.

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عبايات بألوان داكنة لمظهر يومي

عباية سوداء بتصميم ناعم من تسنيم ابو سيدو



تعتمد الكثيرات من النساء على العبايات السوداء اليومية لمظهر أنيق وبسيط، أو العبايات ذات الألوان الداكنة، ومنهن تسنيم أبو سيدو؛ التي أطلت بعباية سوداء مع فستان وحجاب باللون الأخضر الداكن، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة باللون الأسود لأناقة مميزة ومناسبة لذوات الجسم الممتلئ.

اطلالة أحادية اللون من تسنيم ابو سيدو

وفي إطلالة حيادية ظهرت بعباية سوداء مزينة بخطوط بيضاء نحيلة في الصدر مع أكمام منفوخة بقَصَّة الجرس، وأكملت الإطلالة بحجاب وفستان باللون الأبيض.

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تسنيم أبو سيدو بعبايات ملونة

تسنيم ابو سيدو بعباية يومية



تلجأ تسنيم أبو سيدو للعبايات الملونة بعدة أساليب شبابية مفعمة بالأنوثة، لذا ارتدَتْ عباية بدرجة فاتحة من البني مع فستان وحجاب باللون البيج وحقيبة من الجلد.

عباية أنثوية من تسنيم ابو سيدو

وتألقت في إطلالة أخرى بعباية زهرية بطبقتين من القماش الناعم مع فستان أبيض بسيط، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات حيادية اللون.

تسنيم ابو سيدو بعباية بيضاء

فيما تزينت بعباية بيضاء مطرزة بفصوص لؤلؤية مع حقيبة عصرية من القش.

عباية شبابية ناعمة من تسنيم ابو سيدو

واعتمدت في الإطلالة الأخيرة عباية بيضاء من الساتان مع فستان وحجاب باللون الأبيض.

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