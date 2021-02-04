مكياج جريء وعصري من شيلاء سبت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 فبراير 2021 05:34 مساءً - تتميز الممثلة وعارضة الأزياء البحرينية، شيلاء سبت، بأساليب مكياجها الأنثوية التي تليق ببشرتها الحِنْطِيَّة، فإن كنتِ من المعجبات بمكياجها، فسنقدم لكِ اليوم عدة خيارات بأسلوب عصري مواكب للموضة وبلمسات جريئة مناسبة للفتيات مُحِبَّات المظهر المختلف، فطبقيها لأناقة مميزة.



أحمر شفاه عنابي من شيلاء سبت

أحمر شفاه عنابي



على الرغم من كونه جريئًا، فإنه يمكنكِ اعتماد أحمر شفاه باللون العنابي لإطلالة جريئة ومميزة؛ إذ يناسب الإطلالات المسائية والسهرات بشكل كبير، لذا لجأت شيلاء سبت لاستخدامه مع مكياج العينين الزهري المزين بقلم الكحل السائل باللون الأسود، إلى جانب الماسكرا السوداء، وزينت اللوك بعدسات زرقاء.

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شيلاء سبت بمكياج زهري بأسلوب مميز

مكياج زهري



أنتِ لست مضطرة لبذل جهد كبير للحصول على مكياج زهري يوفر لك إطلالة أنثوية مميزة؛ فقد اعتمدت شيلاء سبت مكياج العينين اللامع باللون الزهري اللامع، وزينته بالرموش الاصطناعية، مع البلاشر الزهري وطلاء الشفاه الزهري بأسلوب يُبْرِز شفتيها بشكل لافت وأنيق.



مكياج سموكي للمناسبات مستوحى من شيلاء سبت

مكياج سموكي للمناسبات



لا شك أن أسلوب مكياج السموكي لا يفارق صيحات المكياج والإطلالات المعتمدة خصوصًا في السهرات، لذا استخدمت شيلاء سبت في إحدى إطلالاتها المكياج السموكي بدرجات اللون البني للعينين مع بلاشر وطلاء الشفاه باللون الزهري، وفي إطلالة شبابية مناسبة للحفلات البسيطة لجأت شيلاء سبت للمكياج السموكي الفاتح بدرجات اللون البيج والبني مع بلاشر زهري وطلاء الشفاه بدرجة تجمع ما بين الزهري والبني بأسلوب مميز، وزينت اللوك بالنمش الناعم لمظهر عصري.

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شيلاء سبت بمكياج ذهبي لافت

شيلاء سبت بمكياج ذهبي



في إطلالة جريئة للمناسبات، تزينت الممثلة البحرينية شيلاء سبت بمكياج ذهبي لافت للعينين ومُكمل باللون الأسود في الأطراف مع الرموش الاصطناعية، واستخدمت درجات اللون البني اللامعة لتكمل مظهرها بأسلوب مميز.

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مكياج العينين الأزرق من شيلاء سبت

مكياج العينين الأزرق



يتميز اللون الأزرق بالقوة والجاذبية، وكذلك الحال بالنسبة للمكياج الخليجي؛ فهو يتميز بالقوة والجاذبية أيضًا، لذا شاهدنا البحرينية شيلاء سبت بمكياج أزرق لافت للعينين ومرسوم بطريقة مسحوبة مع درجة من الكحلي الناعم في الأطراف، وأكملت اللوك بكحل أزرق داخلي مع طلاء الشفاه الأحمر للمسة جريئة.

تتبع الممثلة شيلاء سبت أحدث صحيات الجمال وأكثرها فخامة وأناقة؛ وذلك لتُبرز جمال ملامحها عبر تطبيق أجمل الأساليب التي تلفت الأنظار إليها، فإن كنتِ من مُحِبَّات مواكبة الموضة فلا تترددي في استخدام أساليبها.

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