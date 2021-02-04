الشعر الأشقر الزهري الخيار الأمثل للسمراوات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 فبراير 2021 05:34 مساءً - تُعتبر صبغة الشعر الأشقر الزهري من أبرز صبغات الشعر لعام 2021، وهي مزيج متلألئ بين اللونين الأشقر والزهري، مع نغمات حمراء في أحيان عدة، يتناغم مع جميع ألوان البشرة، وخصوصاً البشرة السمراء، إذ يجعلها مشرقة ومضيئة بشكل طبيعي.

فإذا كنت من محبات ألوان الشعر الجريئة، كالشعر الأشقر الزهري، نرصد لك في هذا المقال أبرز الأفكار لاعتماد صبغة الأشقر الذهبي Rose Gold Hair.



الأشقر الزهري الطبيعي

الأشقر الزهري الطبيعي



إذا كنت تميلين الى الشعر الأشقر مع لمسة زهرية ناعمة، بإمكانك تجربة صبغة الشعر الأشقر الزهري الطبيعي، التي يطغى عليها اللون الأشقر، ويأتي ممزوجاً مع خصلات زهرية خفية، مع الاحتفاظ بجذور الشعر ذات اللون الداكن.

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أشقر ذهبي Rose Gold Babylights

صبغة Rose Gold Babylights



أما إذا كنت من صاحبات الشعر الأسود أو البني الداكن، وترغبين في اعتماد الأشقر الذهبي، فإن الخيار الأمثل لك هو صبغة Rose Gold Babylights، بحيث تضيفين الى شعرك بلياج باللون الأشقر الذهبي، مما يوفر لك إطلالة عصرية مشرقة.

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صبغة الأومبريه الأشقر الذهبي

صبغة الأومبريه الأشقر الذهبي



للسمراوات اللواتي يملن الى موضة الأومبريه، بإمكانهن أيضاً تجربة صبغة الأومبريه باللون الأشقر الذهبي، الكلاسيكية، والتي ستضيف لمسة عصرية على خصلات شعرهن وإطلالتهن بشكل عام.

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الشعر الأشقر الزهري الدافئ

الشعر الأشقر الزهري الدافئ



تتضمن صبغة الشعر الأشقر الزهري الدافئ نغمات بنفسجية صامتة، وهي خيار رائع لك إذا كنت من محبات صبغات الشعر الدافئة. وللحصول عليها، بإمكانك تجربة L’Oréal Paris Feria Multi-Faceted Shimmering Permanent Hair Color in 721 Dark Mauve Blonde.

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الأشقر الزهري اللامع

الأشقر الزهري اللامع



تمزج صبغة الشعر الأشقر الزهري اللامه بين اللون البني والأشقر والزهري، وهي ألوان تشكل في ما بينها لوناً رائعاً لشعرك ومظهراً لامعاً. وللتمتع بجمال هذه الصبغة، اعتمدي تسريحة الشعر المستقيم والمنسدل، فهي تبرز لون شعرك ولمعانه، وفي الوقت نفسه تضمن لك طلة فريدة.

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