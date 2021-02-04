أفضل عطور برائحة النعناع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 فبراير 2021 05:34 مساءً - تعد رائحة النعناع من الروائح الرائعة التي تفضلها الكثير من الفتيات، فهي تمنحهن إحساساً بالانتعاش والحيوية في مختلف الأوقات والمناسبات.ويحظى النعناع برواج كبير كمنتج عطري، فهو يعطي رائحة ناعمة، ويترك تأثيراً مهدئاً على العقل، وخاصة خلال فصلي الصيف والربيع. من خلال السطور التالية؛ يساعدك "الخليج 365. نت" على اختيار عطر برائحة النعناع، ويمكنك اختيار ما يناسبك من القائمة التالية.



عطر Eau Radieuse من Humiecki & Graef

عطر Eau Radieuse من Humiecki & Graef



إذا كنت تبحثين عن عطر ناعم وهادئ، لاعتماده في مختلف الأوقات والمناسبات، يمكنك استخدام عطر Eau Radieuse من Humiecki & Graef، وهما مصنعَا عطور مشهورين أطلقَا العديد من العطور المثيرة للاهتمام تحت علامتهما التجارية.



وعطر Eau Radieuse الخاص بهما هو عطر فائق النعومة، كما يتميز بأنه يحمل نكهات متعددة كالنعناع والحمضيات والموز.

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عطر Eau Des Jardins منClarins

عطر Eau Des Jardins منClarins



إذا كنت ترغبين في عطر يستمر لفترة طويلة خلال أوقات النهار، يمكنك اعتماد عطر Eau Des Jardins من Clarins ، فهو عطر نهاري مثالي خفيف وفاكهي.



ويتميز هذا العطر بأنه ذات تأثير طويل الأمد، ويحمل لمسة جمالية من النعناع، فضلاً عن نجيل الهند والباتشولي.



عطر sherbet من Comme des Garçons

عطر sherbet من Comme des Garçons



إذا كنت ترغبين في عطر يمكن اعتماده خلال مواسم السنة الأربعة، وبمختلف الأوقات والمناسبات، يمكنك اعتماد عطر sherbet.



ويعد هذا العطر من الروائح المفضلة في نيويورك، فهو ذو لمسة جمالية من النعناع.



عطر Serge Lutens

عطر Serge Lutens



يحمل عطر Serge Lutens رائحة رائعة من الماغنوليا الزهرية والمريمية العطرية، باحتوائه على النعناع، فإنه يعطي رائحة قوية، كما أنه يتمتع بأنه يدوم طويلاً.



عطر Ultraviolet Man من Paco Rabanne

عطر Ultraviolet Man من Paco Rabanne



إذا كنتِ تبحثين عن عطر خاص لزوجك أو خطيبك، فإن Paco Rabanne Ultraviolet هو اختيار مناسب جداً، فهو مزيج من النعناع ونجيل الهند والعنبر، ويعطي رائحة لطيفة وقوية، ويتميز بأنه يناسب الذكور والإناث.



عطر Acqua di Gioia من Giorgio Armani

عطر Acqua di Gioia من Giorgio Armani



إذا كنت ترغبين في شراء عطر صيفي رائع، يمكنك اختيار عطر Acqua di Gioia من Giorgio Armani، فهو يتمتع برائحة النعناع، كما أن له رائحة زهرية، فضلاً عن احتوائه على سكر بني يعطي لمسة حلوة للرائحة.

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