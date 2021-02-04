كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 فبراير 2021 05:34 مساءً - تحتلّ التسريحات الشعر العملية، مكانة مهمّة لكل إمرأة تبحث عن الإطلالة الطبيعية والعفوية. ومع الخيارات المتنوعة لتسريحات الشعر المواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر، جمعنا لك باقة من أجمل تسريحات شعرعملية لشتاء 2021 لتستوحي منها ما يُناسب شخصيتك وذوقك.

أجمل تسريحات شعر عملية لشتاء 2021

تسريحات شعر عملية لشتاء 2021

إليك، أجمل تسريحات شعر عملية لشتاء 2021، تُناسب إطلالتك سواء النهارية الكاجوال أو الرسمية المسائية، لتنعمي بإطلالة عصرية جذّابة.

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تسريحة شعر طويل مموّج

تسريحة شعر طويل مموّج تجمع بين العفوية والأناقة في آن

تتميّز هذه التسريحة العملية بأسلوبها الذي يجمع ما بين المظهر المبعثّر والطبيعي، وهي عملية ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، كما ستمنحك خصلات الشعر المبعثرة والمجعدة المزيد من الأنوثة إلى إطلالتك، وبالأخص لصاحبة الشعر الطويل.

تسريحة شعر ويفي عريض

تسريحة شعر ويفي عريض لإطلالة أنيقة

ستُعزِّز هذه التسريحة من جمال شعرك بخاصّة إذا كان طويلًا. وحتمًا، ستضفي المزيد من التألق إلى إطلالتك، وتُعتبر من أفضل التسريحات الملائمة لأجواء شتاء 2021.

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تسريحة شعر كاريه

تسريحة شعر كاريه لإطلالة نهارية عملية

إذا كنت تبحثين عن تسريحة تُناسب قصة شعرك الكاريه، فلم يعد هناك من داعٍ لتبحثي أكثر، ويُمكنك إختيار هذه التسريحة العصرية التي ستمنحك إطلالة عفوية ومرحة وطبيعية، وتُضفي المزيد من الحيوية إلى إطلالتك، وهي من التسريحات العملية، وتليق بغالبية أشكال الوجوه.

تسريحة شعر ذيل الحصان بأسلوب الريترو

تسريحة شعر جذّابة

تتميّز تسريحة الريترو بلمستها الأنيقة والراقية، بما تُضفيه من توازنٍ إلى إطلالتك مانحة إيّاك ستايلًا يحاكي إطلالات نجمات مشاهير العالم، بغضّ النّظر عمّا إذا كان شعرك طويلًا، أو متوسط الطول.

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تسريحة الضفائر

تسريحة الضفائر لإطلالة عملية لافتة

تُعتبر هذه التسريحة عملية جداً، ومميّزة، وجذّابة، وملائمة لطبيعة شعرك وشكل وجهك، ومكمّلة لمظهرك وأسلوبك، سواء أثناء وجودك في العمل، أو في مناسباتك العائلية أو الإجتماعية، والتي يمكنك تطبيقها بسهولة، وخلال دقائق معدودة فقط.



تسريحة شعر ذيل الحصان المنُخفض

تسريحة شعر ذيل الحصان المُنخفض لإطلالة عملية أنيقة

تُليق هذه التسريحة بغالبية أشكال الوجوه، وهي من التسريحات العملية التي لا تغيب عن الموضة أبدًا نظرًا لتميزها ببساطتها، كما بإمكانك تطبيق الضفيرة معها، وهي ملائمة للشعر الطويل، ويمكنك تطبيقها لإطلالة عفوية ومرحة وطبيعية.

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تسريحة شعر طويل مالسة

تسريحة شعر طويل بأسلوب مالس وعفوي

إذا كنت تمتلكين شعرًا طويلًا، يمكنك إعتماد هذه التسريحة الناعمة والطبيعية التي تُناسب إطلالاتك النهارية. فهي تُعتبر من تسريحات الشعر العملية والمريحة ولا تتطلّب مجهودًا لتطبيقها.

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تسريحة شعر بأسلوب الكعكة المُنخفضة

تسريحة شعر بأسلوب الكعكة المُنخفضة تُعد من أكثر تسريحات الشعر رواجًا لشتاء 2021

تمتاز هذه التسريحة بأسلوبها العصري، فهي تسريحة عملية وناعمة، وتُعدّ واحدة من أكثر صيحات تسريحات الشعر رواجًا لهذا الشتاء، يُمكنك اعتمادها بأسلوب منخفض وإضافة الإكسسوارت لتجعليها ملائمة أكثر، لتسطعي جمالًا.



تسريحة شعر الباليرينا

تسريحة شعر الباليرينا لإطلالة شبابية مُفعمة بالحيوية

تُضفي هذه التسريحة جمالًا ملفتًا على اختياراتك اليومية، فهي سريعة وعفوية وعملية وتُليق بالإطلالات العصرية، وتُعطي لوكًا شبابيًا يجعلك تبدين أصغر سنًا.

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