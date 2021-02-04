12 معلومة عن الإعلامية سالي عبد السلام: تعرضت للغدر وهوجمت بسبب الحجاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا جيت معظم الحلقات وأنا معيطة، ومش مكسوفة إني أقول كده، أهلي بيستنوا مني إني أكون قوية، لكن اللي حصل المرة دي إني عشمت نفسي أوي، مش هقول إن اختياراتي غلط، لأني مش بختار أصلا، أنا ممكن ألاقيني داخلة في قصة وأنا مخترتش عادي، أنه شخص مناسب، أنا بختار السكينة والمودة والرحمة، مش زي ما الناس بيقولوا إني مش عاجبني العجب بسمعها كتير»، هكذا بدأت الإعلامية سالي عبد السلام، رواية قصتها مع الرجل الذي كان من المقرر أن تتزوجه خلال هذة الفترة، خلال حديثها في برنامج «قصة حقيقية» على شاشة التليفزيون المصري.

تصدر اسم المذيعة سالي عبد السلام، محركات البحث والتريند، خلال الساعات الماضية، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عنها، وفقا لسيرتها الذاتية المرفقة في موقع «راديو 9090».

- سالي محمد عبد السلام عبد العزيز، مذيعة مصرية.

- ولدت في أكتوبر 1985، وتبلغ من العمر 35 عامًا.

- من مواليد برج العقرب.

- حصلت على بكالوريوس في مجال إدارة الأعمال من أكاديمية السادات.

جوائز ومحطات سالي عبد السلام

بدأت سالي عبد السلام، العمل في المجال الإعلامي، من خلال تقديمها برنامج «خلي بكرة أحلى» في محطة «ميجا إف إم»، ثم انتقلت إلى راديو «9090»، لتقديم برنامج «طلقة على الطريق»، وبعدها قدمت برنامج «المتوحشة» على شاشة النهار.

حصلت سالي عبد السلام، على جائزة أفضل مذيعة فى مسابقة دير جيست، في 2012 و2015.

قصة تعرضها للهجوم بسبب الحجاب والصور الجريئة

كانت تعرضت سالي عبد السلام، للهجوم، بعد نشر صورة لها، مرتدية الحجاب، خلال أدائها مناسك العمرة.

تعرضت للهجوم والانتقادات لارتداء ملابس جريئة، أثناء ظهورها في البرامج التلفزيونية، لتخرج عن صمتها فيما يخص هذا النطاق، قائلةً: «آخر صورة بالحجاب لحد ما ربنا يكتبهولي وأبقى مستعدة بإذن الله، محدش هيتحاسب بدالي ودي حياتي أنا، ادعولي بدل ما تقولوا كلام ملوش أي لازمة».

قصتها مع الحسد والثعلبة

كانت تحدثت سالي عبد السلام، فيما قبل، عن إيمانها بالحسد، والذي تسبب في تساقط شعرها، فضلًا عن إصابتها بالثعلبة.

شائعة زواجها من أحمد عز

ترددت أخبارا في الفترة الماضية، تفيد بزواجها من الفنان أحمد عز، عقب مشاركة صورة تجمعها به، خلال حضورها العرض الخاص لفيلمه، «أولاد رزق 2»، والتي أطلت بفستان أبيض متوسط الطول، والذي تميز بأنه بكتف واحد، والتي نفتها قائلةً: «أقسم بالله لو اتجوزت هقول، وعد مني يا مصر، ونبدأ الإشاعات الرقيقة».

وكانت دخلت سالي في نوبة بكاء شديدة أثناء سرد كواليس تعرضها للغدر قبل عقد قرانها، مضيفةً «رجالة مبقوش يستاهلوا»: «كنت باجي التصوير كتير جدا معيطة وبالذات الشهر ده، عشان كنت ممنية نفسي إني هكتب كتابي وأتجوز، بس الموضوع ممشيش ومحصلش نصيب، لأن أغلبية اللي بنعرفهم مبقوش قد المسؤولية ومبقوش رجالة ومبقوش يستاهلوا، مذيع الاجتماع برضوا ملهوش حصانة إنه يحكى ويتكلم».