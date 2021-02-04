أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر استقبال الضيوف خلال العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

استقبال الضيوف خلال فترة العزل المنزلي

عادة قد يُقدم عليها البعض رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

استقبال الضيوف خلال فترة العزل المنزلي، قد يسبب انتشار فيروس كورونا وكذلك الإصابة بكوفيد-19.

كيف نحمي أنفسنا؟

لا تستقبل أي ضيوف طوال فترة العزل المنزلي، للحد من انتشار فيروس كورونا.