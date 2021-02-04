بعد بدء برامج التطعيم بدول العالم.. ما هو لقاح كورونا الأكثر فعالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة



بدأت برامج التحصين ضد فيروس كورونا في دول العالم، لتحتوي على عدة اختيارات لأكثر من لقاح مرشح، والتي تعد طريقة مباشرة للوصول إلى مناعة القطيع لتوفير مسار الخروج من قيود كورونا، ويتطلب بناء مناعة القطيع ما لا يقل عن 60 في المائة أو أكثر من سكان العالم أن يتلقوا لقاحًا فعالاً يمنع انتقال العدوى.



وأظهرت معظم اللقاحات المتوفرة الآن أو قيد التطوير علامات مبكرة على الفعالية العالية، لكن بعضها أكثر من غيرها، وقدمت منظمة الصحة العالمية معدل فعالية لا يقل عن 50 في المائة لمرشحي اللقاح، فاللقاح بهذا المستوى من الحماية كافيًا لإحداث فرق في السباق العالمي ضد كورونا، بينما وضعت مستوى فعالية مثالي بنسبة 70 بالمائة لكل مرشح.



وفي هذا الإطار قدم موقع express استعراضًا لفاعلية لقاحات كورونا المطروحة، من الأكثر إلى الأقل فعالية.

لقاحا موديرنا وفايزر

يعد اللقاح الأكثر فاعلية هو موديرنا، الذي أعاد معدلات الفعالية بنسبة بسيطة أعلى من فايزر، التي كانت أول من حقق نتائج في عام 2020، حيث سيطور الأشخاص الذين تناولوا جرعة واحدة من لقاح فايزر الحماية من حوالي 52.4 في المائة من الحالات بين الجرعتين الأولى والثانية.



تبدأ الحماية بعد حوالي 10 أيام من الجرعة الأولية، وتوفر في النهاية ما يقدر بنحو 96 بالمائة بعد ثانية، وأعادت موديرنا، نتائجها بعد فترة وجيزة من شركة فايزر في نهاية عام 2020، تفاخرت بحماية 80.2 في المائة بعد جرعة واحدة، تقفز المناعة إلى 95.6 بالمائة بعد الجرعة الثانية، متفوقة على شركة فايزر بجزء بسيط.



لقاح سبوتنيك

يمنح لقاح سبوتنيك، الذي يتم إعطاؤه على جرعتين، فعالية بنسبة 91% بالمائة في التجارب السريرية.

لقاح جامعة أكسفورد - أسترا زينيكا

يوفر المرشح التشغيلي الآخر الذي طورته فرق من جامعة أكسفورد وعملاق الأدوية أسترازينيكا تغطية 64.1 بالمائة بعد جرعة واحدة، فتوفرجرعتان كاملتان حماية بنسبة 70.4٪ من الفيروس.



وجد الأطباء أن أفضل مسار للعمل مع أسترازينيكا هو إعطاء نصف جرعة تليها جرعة كاملة، والتي تغذي المناعة بنسبة 90 في المائة.



وجدت أسترازينيكا أن الناس يتمتعون بالحماية من الآثار الشديدة للفيروس بعد ثلاثة أسابيع من جرعة واحدة، وقالوا: "شوهدت حماية عالية ضد الاستشفاء من 21 يومًا بعد الجرعة الأولى حتى أسبوعين بعد الجرعة الثانية، مما يشير إلى أن جرعة واحدة ستوفر حماية عالية المدى قصيرة ضد المرض الشديد".

لقاح نوفافاكس



العديد من المرشحين الآخرين لم يتلقوا الموافقة الكاملة أو بدأوا العمل لكنهم يقترحون نتائج واعدة، وقد أعاد لقاح نوفافاكس، الذي تم إعطاؤه أيضًا على جرعتين، فعالية بنسبة 89 بالمائة في التجارب السريرية.



لقاح جونسون وجونسون

عادت جرعة واحدة من جرعة جونسون وجونسون، التي تم تطويرها مع جنسن، بمعدل فعالية بنسبة 66 في المائة.

لقاح سينوفارم

قال معهد المنتجات الحيوية في بكين الذي طور لقاح سينوفارم، وهو وحدة تابعة لمجموعة بيوتك الوطنية الصينية (سي.إن.بي.جي) التابعة لسينوفارم إن اللقاح فعال في الوقاية من كورونا بنسبة 79.34 بالمئة استنادا لبيانات أولية.