افحص لون قدميك.. خبير يحذر من عرض غريب لسلالة كورونا الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض سلالة كوفيد 19 الجديدة، ولكنها تميل إلى أن تشمل السعال الجاف والحمى الشديدة.

لكن خبيرًا حذر الآن من أنه يجب عليك "التماس العناية الطبية" إذا ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا على أصابع قدميك، ما لون قدميك؟ يمكن أن يكون علامة تحذير خطيرة للعدوى، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

أبلغ بعض المرضى عن ظهور علامات كوفيد على أقدامهم، وفقًا للطبيب الصيدلي، حسين عبده، والذي حذر من أنك قد تجد أن أصابع قدميك تتحول إلى اللون الأحمر أو الأرجواني.

يُعرف هذا العرض باسم "أصابع إصبع كوفيد''، ويمكن أن يكون ناجمًا عن عدوى فيروس كورونا، قد يجد المرضى أيضًا أن أصابع قدمهم تنتفخ ويشعرون وكأنهم يحترقون.

ويشرح الطبيب: ""الطفح الجلدي الالتهابي [الآفات] التي تصيب أصابع القدم هو عرض آخر يجب الانتباه إليه ولم يرد ذكره في الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا".

ويضيف: "قد تعاني من كوفيد-19 إذا أصبت بطفح جلدي يجعل أصابع قدمك منتفخة أو حكة أو تشعر وكأنها تحترق، في بعض الحالات، قد يتحول لونها أيضًا إلى اللون الأحمر أو الأرجواني، وقد أُطلق على هذا العرض اسم" Covid toes "، ويُنصح بالتماس العناية الطبية في أسرع وقت ممكن إذا بدأت تظهر عليك علامات حدوث ذلك.

وينصح الطبيب: "بعض الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 طوروا أيضًا طفح جلدي، وقد تم تشبيه هذه الأعراض الجسدية بجدري الماء".

وأضاف "عبده"، أن فقدان حاسة الشم - والذي يُعرف أيضًا باسم فقدان الشم - هو أيضًا أحد أكثر الأعراض التي لا يمكن ملاحظتها، ولكن، بشكل حاسم، هو أيضًا أحد أخطر الأعراض التي يجب أن تبحث عنها.

هناك أيضًا عدد من الأعراض الأخرى التي أبلغ عنها مرضى فيروس كورونا، زعم الخبراء أنك قد تشعر بالخمول أو الغثيان أو الدوار بشكل خاص، إذا كنت تعتقد أنك مصاب بفيروس كورونا، فمن الضروري أن يتم اختبار الفيروس على الفور، ويجب أن تعزل نفسك حتى تحصل على نتائج الاختبار.