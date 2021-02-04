رب ضارة نافعة.. كورونا يفقدك الوزن والشهية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض المصابين بفيروس كورونا من فقدان الوزن بشكل مبالغ فيه في فترة الإصابة، ولكن هل توجد علاقة بين الإصابة بالفيروس وخسارة الوزن بشكل مفاجىء؟

أجابت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، عن ذلك السؤال، مؤكدة أن هناك علاقة بين فقدان الوزن وفيروس كورونا، وذلك لعدة أسباب منها فقدان الأحساس بالتذوق، التهابات الحلق والبلعوم، وفقدان الشهية.

تابعت أثناء حديثها لـ «هُن»، بأن الفيروس يزيد الرغبة في النوم لعدد ساعات طويلة مما يقلل معدل الرغبة في تناول الطعام، مضيفة أن الأجسام المضادة الناتجة عن الإصابة تتغذى على جزء من البكتيريا الموجودة في الأمعاء، ما يؤدى إلى احتمالية الإصابة بالقولون العصبي.

نصحت «أبو حجاج»، بضرورة الإكثار من البروتينات التي تساعد على تحسين المناعة، وتناول منتجات الألبان وفيتامين سي.

أعشاب تساعد على تقوية المناعة ومحاربة كورونا

القرفة والكافور

تعد القرفة والكافور من الأعشاب التي تساعد في الوقاية من فيروس كورونا، عن طريق تبخيرها أو رشها في المكان أو دهنها على الكمامة، مثل نباتات الكينا أو الكافور أو القرفة التي تتحول خلاصتها إلى زيوت تقي من فيروس كورونا.

كما يمكن تناولها بالطريقة التقليدية عن طريق الأكل والشرب.

البصل الأخضر والثوم والتفاح الأخضر

يساعد تناول مادة الكرستين الموجودة في البصل الأخضر والثوم الأخضر والتفاح الأخضر في العلاج من فيروس كورونا، بالإضافة إلى الزنجبيل والعرق سوس.

وكانت أوضحت دراسة حديثة أن الرجال أكثر إصابة بفيروس كورونا من النساء، ويرتبط ذلك بقوة جهاز المناعة عند النساء أكثر من الرجال.