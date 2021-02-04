5 طقوس يومية تساعد على إطالة العمر: منها الصيام المتقطع

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك بعض الطقوس التي يحتاج كل شخص الحفاظ عليها في روتين حياته اليومية، حتى تساعده على تحسين حالته صحة بشكل العام وتساعد على إطالة العمر، وكلها تتعلق بنمط الحياة على مستوى الطعام والراحة وممارسة الرياضة، بخلاف الراحة.

ممارسة التمارين الرياضية

تعتبر الرياضة من الأمور التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم، إذ أثبتت الدراسات بأن ممارسة ما لا يقل عن 20 دقيقة من التمارين في اليوم تفيد القلب، بحسب موقع «إكسبرس» البريطاني.

تجاوز وجبة الإفطار وتناول عشاء مبكر

وجبة الإفطار ليست في الواقع أهم الوجبات في اليوم، كما يعتقد كثيرون، إلا أن تجاوز وجبة الإفطار وتناول عشاء مبكر، يساهم في الصيام لمدة قد تصل إلى 16 ساعة يوميا، ما يخفض فرص الإصابة بمرض السكري والسكتة الدماغية، ويساهم في تقليل احتمال الإصابة بأمراض الشيخوخة.

الحصول على قسط من الراحة والنوم

النوم الكافي لا يعني الحصول على 8 أو 9 ساعات في الليل، بل يمكن أن يكون النوم لست ساعات كافيا في الكثير من الأحيان، لأن الأمر يتعلق بجودة النوم وليس عدد الساعات التي ينامها المرء.

الصيام المتقطع

يقلل الصيام المتقطع من عوامل الخطر المرتبطة بالسمنة ومرض السكري، وتشير الدراسات إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يعزز صحة الدماغ.

أغذية ضرورية

ينصح بتناول البطاطا الحلوة والقرع والأرز الأبيض لزيادة تناولك اليومي من الكربوهيدرات.